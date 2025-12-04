Asociación Colombiana de Aviadores Civiles anuncia respaldo a aerolíneas que suspendieron servicios desde y hacia Venezuela

Desde hace unos días, diversas aerolíneas que prestan sus servicios desde y hacia Venezuela acogieron la recomendación dada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para no operar sus vuelos al país vecino.

El mandatario Donald Trump recomendó que no se realizaran operaciones en el espacio aéreo de Venezuela.

Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) reiteró su apoyo a la decisión adoptada por Copa Airlines (Aerorepública S. A.) y su filial Wingo, así como a la de Satena, de suspender sus operaciones hacia y desde ese país.

Iberia y Avianca fueron otras de las empresas que cancelaron vuelos a Venezuela. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

“Consideramos que esta suspensión se debe mantener, de acuerdo con la evaluación del riesgo de cada compañía, hasta que existan garantías verificables y sustentadas en criterios técnicos que demuestren un retorno a las condiciones de normalidad y seguridad en el espacio aéreo venezolano”, destaca la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Por otro lado, señalaron que la reciente determinación de interrumpir temporalmente sus vuelos se fundamenta en un riesgo real y comprobado, derivado de las fallas registradas en las señales de navegación y en las advertencias de organismos internacionales como la FAA (Federal Aviation Administration) y la EASA (European Union Aviation Safety Agency). Estas alertas se basan en una amenaza tangible para la seguridad de la industria aérea y los pasajeros.

Hay que destacar que el presente comunicado llega tras las medidas anunciadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac), que decidió revocar los derechos de tráfico a seis aerolíneas internacionales luego de que cancelaran vuelos a Venezuela.

Anuncio de la Administración de Aviación Federal | Foto: FAA

Soluciones dadas por las empresas que suspendieron los vuelos

Las aerolíneas que han suspendido sus vuelos anunciaron que las personas afectadas por las decisiones tomadas pueden acceder a diversas opciones ofrecidas por las marcas:

Reprogramar el viaje: en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta un año después de la fecha original del vuelo.

en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad, para volar hasta un año después de la fecha original del vuelo. Cambiar la ruta con origen/destino Cúcuta: sin cobro adicional y sujeto a disponibilidad.

sin cobro adicional y sujeto a disponibilidad. Solicitar reembolso de los trayectos no utilizados.

Por otra parte, algunas empresas internacionales que han mantenido los vuelos han indicado que, por el momento, las operaciones se han realizado con total normalidad.