El paraíso caribeño que conquista a los amantes del ecoturismo, ideal para vivir unas vacaciones inolvidables en familia

Las Bahamas se consolidan como uno de los destinos más atractivos del Caribe para los amantes del ecoturismo y una opción ideal para viajar en familia. Con 16 islas-destino, cada una con una identidad propia, este archipiélago ofrece un balance natural entre descanso, aventura, cultura y diversión, lo que cautiva a viajeros de todas las edades y gustos.

Nassau y Paradise Island, el corazón urbano de este destino, son la puerta de entrada ideal para quienes buscan variedad y comodidad. La región combina resorts completamente equipados, playas de aguas tranquilas y atracciones diseñadas para todo tipo de visitantes.

La capital del país, Nassau, invita a vivir experiencias inolvidables con paradas imperdibles como Fort Fincastle y la Queen’s Staircase, dos íconos que permiten sumergirse en la fascinante historia local.

Su centro histórico, adornado con coloridos edificios de estilo colonial, cautiva con su combinación de tiendas, cafés y museos que despiertan la curiosidad de grandes y pequeños. Entre ellos destaca el Pirates of Nassau Museum, un museo de cera que revive la época de los piratas y de quienes los enfrentaron.

También está el Junkanoo World Museum, un espacio vibrante que presenta la cultura bahameña de manera interactiva y llena de color.

No obstante, si la idea es disfrutar de múltiples actividades al aire libre, como buceo en arrecifes protegidos, la parada imperdible es Paradise Island, donde también está el acuario al aire libre de Atlantis y se viven encuentros con delfines en Dolphin Cay.

Las Bahamas ofrecen playas de arena rosada, aguas cristalinas y una vibrante vida marina. Foto: Crédito: Ministerio de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Bahamas

Para quienes buscan tranquilidad sin renunciar al encanto, Eleuthera y Harbour Island se presentan como destinos ideales. Famosas por sus playas de arena rosa y su ambiente acogedor, son perfectas para viajar con niños pequeños o para vivir una experiencia más relajada. Sus aguas serenas, paisajes fascinantes y ambiente tranquilo convierten la visita en una pausa revitalizante.

El encanto especial de Las Bahamas para el ecoturismo

En este destino, los viajeros tienen la oportunidad de recorrer senderos suaves, descubrir cavidades naturales y visitar parques nacionales y áreas de preservación, con actividades pensadas para todas las edades.

El buceo con esnórquel, la observación de la vida marina, la navegación en aguas tranquilas y las caminatas ligeras hacen parte de una experiencia ideal para explorar las islas de forma divertida, educativa y en contacto directo con la naturaleza.

Para los más aventureros, Las Bahamas cuenta con el espacio conocido como Las Exumas, un escenario que eleva cualquier viaje gracias a sus islas, famosas por los tonos azules casi irreales de sus aguas.

Allí, se viven algunas de las experiencias más emocionantes de este destino caribeño, como recorrer en lancha islotes prácticamente vírgenes, bucear en arrecifes repletos de vida marina y descansar en playas tan serenas que parecen privadas y más actividades que sorprenden.