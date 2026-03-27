Conformada por 17 municipios, la subregión norte de Antioquia está localizada en plena cordillera central, entre el área norte del valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, según información de la Gobernación.

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Esta zona se caracteriza por su gran riqueza hídrica y está bañada por los ríos Cauca, Nechí, Río Grande, Río Chico, Guadalupe, San Andrés, Valdivia, Espíritu Santo, Ituango y Pescador, además de numerosas caídas y fuentes de agua. El río Cauca es el eje del sistema hidrográfico.

En su lista de municipios se encuentra San Andrés de Cuerquia, un destino que destaca por su clima templado y porque está encerrado entre las montañas de la región, ofreciendo una serie de atractivos representados en quebradas, ríos y cascadas que forman bellos paisajes y que son visitados por turistas amantes de la naturaleza.

Este municipio antioqueño está rodeado de lindos paisajes. Foto: Facebook Alcaldía Municipal San Andrés de Cuerquia/API.

Es apodado el ‘cofrecito encerrado entre montañas’ y destaca por su cultura cafetera, que, aunada a la amabilidad de sus habitantes, lo hace un lugar perfecto para vivir una experiencia diferente.

Atractivos naturales

Quienes llegan hasta este lugar encuentran varios sitios de interés que pueden visitar. Por ejemplo, está el Salto de La Chorrera, ubicado a seis kilómetros de la cabecera municipal en la vereda Alto Seco. Se trata de una linda caída de aproximadamente 100 metros, rodeada de grandes bosques.

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El portal Puebliando por Antioquia indica que el atractivo de este sitio son las cascadas y la vegetación. Al lugar se puede ir en carro, a caballo o caminando. Allí es posible bañarse y preparar un buen almuerzo.

Otro encanto natural es el río San Andrés, que cruza por el occidente del casco urbano y es uno de los afluentes hídricos más importantes del departamento. Tiene caídas de agua cristalina aptas para la generación de energía y sitios para la recreación. En el lugar se puede hacer pesca deportiva.

San Andrés de Cuerquia está ubicado en la parte norte de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

La cascada y balneario de la quebrada Santa Inés es otro de los sitios de interés, ubicado a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal. Este lugar cuenta con piscinas naturales ideales para bañarse.

Destinos de interés cultural

A estos atractivos se suman las Piedras El Pilón, rocas labradas por los indígenas, de gran interés cultural. Tienen forma de pilones y están ubicadas en riberas del río San Andrés.

También está la piedra El Encanto, ubicada a 30 kilómetros de la cabecera municipal. Es un sitio en el que se aprecia un lindo paisaje y es de gran interés las investigaciones arqueológicas, y una de las recomendaciones para los turistas es llevar ropa adecuada para clima frío.