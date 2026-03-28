Así es el barrio colonial de Cali que todos quieren conocer, un pintoresco destino con una gran propuesta artística y gastronómica

Cali es uno de los destinos considerados como imperdibles para visitar en Colombia. Es un destino ideal par quienes disfrutan de la música, la cultura y el buen ambiente.

Turismo en Cali: tres planes nocturnos para hacer en la ‘Sucursal del cielo’

Conocida como la capital mundial de la salsa, esta ciudad destaca por su entorno natural y su clima cálido. Desde miradores como el Cristo Rey se pueden apreciar vistas panorámicas de la ciudad, mientras que sus alrededores ofrecen ríos, montañas y reservas naturales ideales para el descanso y la aventura.

Su gastronomía, la calidez de su gente y su ambiente relajado hacen de la capital del Valle un lugar perfecto para disfrutar y desconectarse.

Cali cuenta con un destino que vale la pena conocer y del cual no se habla con frecuencia. Se trata del barrio San Antonio, un espacio que encanta por su arquitectura colonial, su agenda cultural y su propuesta gastronómica.

Barrio San Antonio en la ciudad de Cali. Foto: Créditos: Portal oficial de turismo Colombia Travel / API

Es un espacio con un ambiente tranquilo y bohemio, donde es común caminar al lado de casonas viejas en las que funcionan talleres artesanales, anticuarios y restaurantes que sirven platos tradicionales del Valle del Cauca, con opciones para todos los paladares y gustos, pues muchas de ellas combinan los sabores españoles, indígenas y africanos en un mismo plato.

Un destino colonial

El sitio oficial Colombia Travel indica que este es uno de esos lugares que muchos consideran “detenido en el tiempo”, debido a que mantiene el aspecto característico de la arquitectura colonial en Colombia.

¿Qué hacer en Semana Santa cerca de Cali? Cinco planes imperdibles para disfrutar en estas fechas

Al recorrer sus estrechas calles se aprecian las fachadas blancas, con algunos destellos de colores, con ventanales en hierro y balcones de madera. Este barrio se considera como un destino imperdible a la hora de visitar la ciudad.

Celebración del santo patrono en el barrio San Antonio de Cali. Foto: Secretaría de Turismo de Cali/API.

En este barrio, uno de los atractivos más conocidos es la Capilla, una estructura barroca de más de 250 años que se encuentra en el punto más alto de la colina, la cual lleva su mismo nombre.

De acuerdo con Colombia Travel, en el año 2000, fue declarada hito urbano, área de interés patrimonial y de preservación urbanística, lo que la ha consolidado como un patrimonio de la capital vallecaucana.

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Se dice que de todos los barrios de Cali, este es un punto de encuentro muy popular por la vista panorámica que ofrece de la ciudad y su oferta artística, gastronómica y bohemia.

Los fines de semana en la parte alta de la colina, cerca a la iglesia, colectivos de artistas se reúnen con el propósito de recitar historias de mitos urbanos poniéndole su toque de humor.