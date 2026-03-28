Turismo

Así es el barrio colonial de Cali que todos quieren conocer, un pintoresco destino con una gran propuesta artística y gastronómica

Este es considerado un lugar bohemio e histórico.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
28 de marzo de 2026, 5:00 a. m.
Este es uno de los sitios de interés en uno de los barrios más llamativos de Cali.
Este es uno de los sitios de interés en uno de los barrios más llamativos de Cali. Foto: Procolombia/API.

Cali es uno de los destinos considerados como imperdibles para visitar en Colombia. Es un destino ideal par quienes disfrutan de la música, la cultura y el buen ambiente.

Turismo en Cali: tres planes nocturnos para hacer en la ‘Sucursal del cielo’

Conocida como la capital mundial de la salsa, esta ciudad destaca por su entorno natural y su clima cálido. Desde miradores como el Cristo Rey se pueden apreciar vistas panorámicas de la ciudad, mientras que sus alrededores ofrecen ríos, montañas y reservas naturales ideales para el descanso y la aventura.

Su gastronomía, la calidez de su gente y su ambiente relajado hacen de la capital del Valle un lugar perfecto para disfrutar y desconectarse.

Cali cuenta con un destino que vale la pena conocer y del cual no se habla con frecuencia. Se trata del barrio San Antonio, un espacio que encanta por su arquitectura colonial, su agenda cultural y su propuesta gastronómica.

Tecnología

Estas son las IA que no conocía y le ayudarán antes y durante estas vacaciones: guía de cómo utilizarlas

Turismo

El acogedor pueblo de Cundinamarca que es considerado como ideal para los amantes de la naturaleza y la historia

Turismo

Planes para disfrutar Bogotá durante la Semana Santa

Turismo

Así es el pueblo de clima templado encerrado entre montañas en el norte de Antioquia, ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

A una hora de Medellín: estos son los encantos del ‘pueblo blanco’ de Antioquia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Así es uno de los tesoros escondidos de Santander, conocido como el ‘pueblito pesebre’, un mágico rincón de estilo colonial

Turismo

Cuatro días en Jamaica: un destino imperdible que se hace inolvidable

Turismo

Semana Santa en Guatapé: cinco planes para hacer en este colorido destino, uno de los preferidos por los turistas en Antioquia

Cali

Asointermedias y ProColombia firman alianza para impulsar la internacionalización de ciudades intermedias del país

Turismo

Semana Santa 2026: estas son las ciudades colombianas que llaman la atención de los viajeros extranjeros

Cali, Colombia
Barrio San Antonio en la ciudad de Cali. Foto: Créditos: Portal oficial de turismo Colombia Travel / API

Es un espacio con un ambiente tranquilo y bohemio, donde es común caminar al lado de casonas viejas en las que funcionan talleres artesanales, anticuarios y restaurantes que sirven platos tradicionales del Valle del Cauca, con opciones para todos los paladares y gustos, pues muchas de ellas combinan los sabores españoles, indígenas y africanos en un mismo plato.

Un destino colonial

El sitio oficial Colombia Travel indica que este es uno de esos lugares que muchos consideran “detenido en el tiempo”, debido a que mantiene el aspecto característico de la arquitectura colonial en Colombia.

¿Qué hacer en Semana Santa cerca de Cali? Cinco planes imperdibles para disfrutar en estas fechas

Al recorrer sus estrechas calles se aprecian las fachadas blancas, con algunos destellos de colores, con ventanales en hierro y balcones de madera. Este barrio se considera como un destino imperdible a la hora de visitar la ciudad.

Celebración del santo patrono en el barrio San Antonio de Cali.
Celebración del santo patrono en el barrio San Antonio de Cali. Foto: Secretaría de Turismo de Cali/API.

En este barrio, uno de los atractivos más conocidos es la Capilla, una estructura barroca de más de 250 años que se encuentra en el punto más alto de la colina, la cual lleva su mismo nombre.

De acuerdo con Colombia Travel, en el año 2000, fue declarada hito urbano, área de interés patrimonial y de preservación urbanística, lo que la ha consolidado como un patrimonio de la capital vallecaucana.

El plan nocturno en Cali que cada vez atrae a más viajeros; influencer comparte su experiencia: “Dura entre 40 a 45 minutos”

Se dice que de todos los barrios de Cali, este es un punto de encuentro muy popular por la vista panorámica que ofrece de la ciudad y su oferta artística, gastronómica y bohemia.

Los fines de semana en la parte alta de la colina, cerca a la iglesia, colectivos de artistas se reúnen con el propósito de recitar historias de mitos urbanos poniéndole su toque de humor.