Siete destinos patrimonio de España que se consolidan como lugares imperdibles por su arquitectura y valor cultural

Descubra por qué estos destinos han sido incluidos en las listas de la Unesco y qué es lo que más enamora a los viajeros.

Redacción Turismo
30 de diciembre de 2025, 4:28 p. m.
Senderista cerca del pueblo de Fornalutx con el pico Puig Major al fondo.
Senderista cerca del pueblo de Fornalutx con el pico Puig Major al fondo. Foto: Getty Images

Si está planeando viajar a España, un plan imperdible para realizar durante su visita es explorar sus pueblos patrimonio. Esta aventura ofrece a los turistas una inmersión en historia, arquitectura única y paisajes auténticos, así como escenarios de gran valor cultural.

Estos lugares, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, resultan especialmente atractivos para quienes disfrutan de las tradiciones y el contacto con la naturaleza.

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

Algunos de ellos son Taüll, Durro y Boí, situados en el Vall de Boí, considerados como paradas imperdibles dentro de una ruta que invita a descubrir una decena de iglesias románicas conservadas en varios de los rincones más encantadores del valle, destaca la prestigiosa revista National Geographic.

Este conjunto arquitectónico, considerado uno de los legados románicos más importantes de Europa, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Un dato curioso es que Durro ostenta el mayor número de monumentos Patrimonio de la Humanidad por habitante en España, con dos templos para apenas unos 80 residentes.

A dos horas de Pereira, el paraíso cafetero entre montañas perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

El paraíso natural para visitar a una hora de Ibagué, ideal para refrescarse y vivir una experiencia llena de aventura

Feria de Manizales: estas son las fechas, artistas y escenarios en los que se realizará este tradicional evento

8 destinos misteriosos alrededor del mundo que todo viajero debería explorar al menos una vez en la vida

El Eje Cafetero arranca el 2026 con su fiesta más antigua: así se vive el Carnaval de La Iberia

El municipio boyacense que destaca por su producción panelera y sus bellos paisajes con lagunas y ríos

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Pedro Sánchez aseguró que seguirá trabajando para "lograr la liberación y repatriación de los españoles" en Venezuela

España lidera bloque para mantener prohibición a venta de carros a gasolina a partir de 2035; Alemania a Italia toman distancia

Durro en el Valle de Boí
Vista del pueblo de Durro en el Valle de Boí, Lleida Cataluña, España Foto: Getty Images

Además de atraer a diferentes viajeros con su arquitectura, estos templos también cautivan por el impresionante entorno natural que las rodea, en pleno Pirineo catalán.

Otro de los escenarios más emblemáticos de España que reúne pequeños pueblos que también hacen parte de esta distinción internacional es la Serra de Tramontana, declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Allí, Valldemossa, Fornalutx y Deià son destinos donde los viajeros pueden convivir de cerca con la majestuosidad de esta serranía, disfrutando de miradores naturales y rincones llenos de historia en un entorno que combina montaña y mar.

Considerados entre los pueblos más bellos de Mallorca, estos enclaves están conectados por carreteras interiores que conducen hasta el costero Puerto de Sóller, permitiendo recorrer paisajes únicos, destaca la misma fuente.

Valldemossa, Mallorca
Rampa para barcos en el Puerto de Valldemossa, Mallorca, España Foto: Getty Images

Fornalutx, asentado en las laderas de la sierra mallorquina, destaca como uno de los pueblos de piedra más encantadores de la isla, con casas adornadas con azulejos azules, balcones de madera y miradores que se integran armoniosamente con el imponente telón montañoso que se encuentra a su alrededor.

El paraíso natural para visitar a una hora de Ibagué, ideal para refrescarse y vivir una experiencia llena de aventura

A esta selección de destinos imperdibles para descubrir en España se suma Pola de Lena, un encantador pueblo asentado sobre un cerro que regala vistas privilegiadas al valle del río Caudal. El encanto de este lugar se completa con su entorno natural, ya que en sus alrededores se extiende el Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, un escenario ideal para los amantes del senderismo, la naturaleza y los paisajes de montaña.

En este espacio los viajeros tienen la posibilidad de vivir una experiencia que combina historia, patrimonio y contacto con la naturaleza, perfecta para quienes buscan descubrir la esencia más auténtica del norte de España.

