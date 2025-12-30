El paraíso natural para visitar a una hora de Ibagué, ideal para refrescarse y vivir una experiencia llena de aventura

El Tolima es un destino que destaca gracias a que combina belleza natural, historia y cultura. En su geografía los viajeros pueden apreciar las montañas de la zona andina, pero también los valles del río Magdalena, que ofrecen una amplia gama de actividades para los amantes de la naturaleza.

En este territorio los turistas tienen la posibilidad de hacer ecoturismo, senderismo y avistamiento de aves, entre muchos otros planes que resultan imperdibles. Además, las tierras tolimenses son hogar de varios parques naturales, como el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde los visitantes pueden disfrutar de lindas vistas y una gran biodiversidad.

El colorido pueblo tolimense elegido por la ONU Turismo como uno de los mejores destinos del mundo en 2025

Son muchos los encantos que este departamento tiene para conocer y disfrutar y uno de ellos se encuentra a solo una hora de Ibagué, su capital. Se trata de las Cascadas de Chicalá o Payandé, un lugar imperdible en el que es posible vivir una experiencia única y relajante.

Las cascadas de Chicalá son uno de los grandes atractivos del Tolima. Foto: Alcaldía Municipal de San Luis/API.

Según información de la Alcaldía Municipal de San Luis, se trata de siete hermosas cascadas de agua cristalina, situadas en la parte baja de la vereda el Salitre, parte baja, cerca del corregimiento de Payandé, a unos cinco kilómetros.

En este lugar los viajeros pueden disfrutar del contacto con la naturaleza, dentro de un ambiente fresco y alejado del agitado ritmo de la ciudad. Allí se presta el servicio de venta de almuerzo por encargo, pero está prohibido el paseo de olla y el ingreso de mascotas.

A dos horas de Ibagué, el destino ideal para el turismo de naturaleza para disfrutar en medio de quebradas y piscinas naturales

Este es un espacio ideal para realizar caminatas ecológicas por un sendero que va desde la primera cascada hasta la séptima. La información oficial indica que este lugar cuenta con servicio de parqueadero.

¿Qué más hacer en San Luis?

Este municipio tolimense les ofrece a los viajeros otros atractivos que también vale la pena conocer. Por ejemplo, están las Ruinas de la Iglesia Santa Bárbara de Contreras, ubicada a cinco kilómetros del centro poblado, en un área circundada por montañas piramidales.

A este lugar se suma la Reserva Natural Río Viejo que cuenta con un lindo paisaje donde la naturaleza permite al visitante interactuar en un ecosistema de bosque seco tropical, con una altura de 437 metros sobre el nivel del mar, y una temperatura promedio de 23 a 25 grados centígrados.

En el municipio de San Luis se pueden desarrollar actividades al aire libre como el senderismo. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Información de la Gobernación del Tolima indica que este espacio cuenta con más de 33 especies forestales, 75 de fauna terrestre y acuática y una laguna de 1,5 hectáreas que cambia de colores debido a la diversidad de especies presentes en ella.

Allí los turistas encuentran un sendero construido en guadua, acompañado de leyendas ecológicas de las diferentes especies. Al finalizar el recorrido tienen la posibilidad de disfrutar de las aguas naturales del río Luisa.

De igual forma, está el Balneario Villa del Río, en el cual se puede realizar paseo de olla y disfrutar en familia de un delicioso baño en el río Luisa. En este lugar se disfruta de canchas de tejo y piscina.

En el casco urbano se encuentra la Iglesia San Luis Gonzaga, cuyos inicios datan del año 1824 y se ubica frente al parque principal.