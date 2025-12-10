Suscribirse

Turismo

A dos horas de Ibagué, el destino ideal para el turismo de naturaleza para disfrutar en medio de quebradas y piscinas naturales

Este lugar es ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
10 de diciembre de 2025, 6:25 p. m.
Calles de Icononzo, Tolima
Este pueblo tolimense tiene una amplia oferta turística. | Foto: Getty Images

El Tolima es un destino único que combina paisajes naturales con una rica tradición cultural, además de riqueza histórica y gastronómica. Esta región es una buena opción cuando se trata de pensar en vacaciones.

Este territorio se consolida como un destino perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y diferente, con la realización de actividades al aire libre y la práctica de deportes extremos para los más aventureros.

Contexto: El pueblo del Tolima donde el pescado es protagonista y todos quieren ir a probarlo

Este departamento alberga 47 municipios y cada uno de ellos ofrece diferentes atractivos que vale la pena conocer. Uno de ellos es Icononzo, que en lengua indígena significa ‘susurro de aguas profundas’.

Información de la Gobernación del Tolima indica que este municipio forma parte de la subregión del Sumapaz y debido a que ofrece una vista panorámica, también se le denomina ‘balcón del oriente del Tolima’.

icononzo, Tolima
Icononzo es un buen destino para los amantes de la naturaleza. | Foto: Getty Images

Este es un destino agrícola por excelencia y basa su economía en el cultivo del café. Un segundo renglón en importancia, lo constituye el cultivo de frutales, principalmente el banano, que genera ingresos permanentes a los agricultores, debido a su producción semanal.

Durante el transcurso del año, la temperatura de este destino generalmente varía de 16 a 28 grados centígrados y muy pocas veces baja de los 14 grados, ni supera los 30.

Contexto: Ibagué se la juega por el turismo cultural y experiencial. Estos son los principales atractivos de la capital musical de Colombia

Sitios de interés

Este municipio tolimense tiene varios sitios de interés que vale la pena conocer. Uno es el Alto de la Cruz, un mirador desde el que se puede observar el municipio de Melgar, parte de Girardot, Carmen de Apicalá, parte de Ibagué y de Cunday, así como el parque Nacional Natural de los Nevados. La Gobernación indica que cuando el clima está despajado se pueden ver los tres nevados.

Las fuentes hídricas hacen parte de los atractivos de Icononzo. Allí se encuentra, por ejemplo, la Piscina Natural el Bremen, que se caracteriza porque sus aguas son frías, pero de repente puede aparecer un chorro de agua tibia que brinda una experiencia diferente. Se dice que este es un lugar ideal para compartir en familia o con amigos.

Icononzo, Tolima
Icononzo tiene diversos atractivos turísticos. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobierno Digital Icononzo

Una opción más para disfrutar es El Salto, una cascada ubicada en el corazón de la reserva forestal “El Salto” y a esta se suma un sitio llamado Juan Lopitoz, un conjunto de pequeñas cascadas formadas por la caída del río Juan López, sitio de fácil acceso y rodeado de abundante vegetación en donde se pueden realizar caminatas ecológicas, tomar fotos y hacer rápel.

En el casco urbano, hay murales que adornan las calles y son ideales para tomar fotografías, además que en ellos se refleja la cultura de este destino.

En lo referente a gastronomía, quienes visitan este municipio tienen la posibilidad de degustar longaniza, chanfaina, sancocho, tamal y productos derivados del cerdo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela: Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro

2. El regalo que “enterneció” a los seguidores de Shakira en Argentina

3. Arrestan al expresidente de Bolivia, Luis Arce: esto se conoce al respecto

4. Hombre salió a visitar a un familiar el 1 de diciembre y no aparece: “Él nunca hace eso”

5. Luz Adriana Camargo, fiscal general, respondió al trino del presidente Gustavo Petro en el que cuestionó su gestión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTolimaIbagué

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.