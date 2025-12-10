El Tolima es un destino único que combina paisajes naturales con una rica tradición cultural, además de riqueza histórica y gastronómica. Esta región es una buena opción cuando se trata de pensar en vacaciones.

Este territorio se consolida como un destino perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y diferente, con la realización de actividades al aire libre y la práctica de deportes extremos para los más aventureros.

Este departamento alberga 47 municipios y cada uno de ellos ofrece diferentes atractivos que vale la pena conocer. Uno de ellos es Icononzo, que en lengua indígena significa ‘susurro de aguas profundas’.

Información de la Gobernación del Tolima indica que este municipio forma parte de la subregión del Sumapaz y debido a que ofrece una vista panorámica, también se le denomina ‘balcón del oriente del Tolima’.

Icononzo es un buen destino para los amantes de la naturaleza. | Foto: Getty Images

Este es un destino agrícola por excelencia y basa su economía en el cultivo del café. Un segundo renglón en importancia, lo constituye el cultivo de frutales, principalmente el banano, que genera ingresos permanentes a los agricultores, debido a su producción semanal.

Durante el transcurso del año, la temperatura de este destino generalmente varía de 16 a 28 grados centígrados y muy pocas veces baja de los 14 grados, ni supera los 30.

Sitios de interés

Este municipio tolimense tiene varios sitios de interés que vale la pena conocer. Uno es el Alto de la Cruz, un mirador desde el que se puede observar el municipio de Melgar, parte de Girardot, Carmen de Apicalá, parte de Ibagué y de Cunday, así como el parque Nacional Natural de los Nevados. La Gobernación indica que cuando el clima está despajado se pueden ver los tres nevados.

Las fuentes hídricas hacen parte de los atractivos de Icononzo. Allí se encuentra, por ejemplo, la Piscina Natural el Bremen, que se caracteriza porque sus aguas son frías, pero de repente puede aparecer un chorro de agua tibia que brinda una experiencia diferente. Se dice que este es un lugar ideal para compartir en familia o con amigos.

Icononzo tiene diversos atractivos turísticos. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobierno Digital Icononzo

Una opción más para disfrutar es El Salto, una cascada ubicada en el corazón de la reserva forestal “El Salto” y a esta se suma un sitio llamado Juan Lopitoz, un conjunto de pequeñas cascadas formadas por la caída del río Juan López, sitio de fácil acceso y rodeado de abundante vegetación en donde se pueden realizar caminatas ecológicas, tomar fotos y hacer rápel.

En el casco urbano, hay murales que adornan las calles y son ideales para tomar fotografías, además que en ellos se refleja la cultura de este destino.