Guía rápida para disfrutar una escapada bajo las estrellas desde Bogotá en Semana Santa de 2026

Muy cerca de Bogotá, en el departamento del Huila, se encuentra uno de esos destinos fascinantes que brinda Colombia para disfrutar de un cielo despejado, lejos de la contaminación lumínica, en épocas tan emblemáticas como la Semana Santa.

Durante estos días, muchas familias aprovechan para planear escapadas que les permitan descansar, compartir y vivir experiencias diferentes.

Por eso, para quienes disfrutan contemplar el firmamento y observarlo colmado de estrellas, uno de los sitios más recomendados para visitar durante la Semana Mayor es el Desierto de la Tatacoa, un lugar lleno de misterio, con un silencio sobrecogedor y paisajes únicos que cautivan a quienes lo visitan.

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Este bosque seco tropical se encuentra ubicado cerca del municipio de Villavieja, Huila, a aproximadamente una hora por carretera desde Neiva, a siete horas de Bogotá y a diez horas de Medellín, señala el medio especializado en viajes Travelgrafía.

¿Cómo llegar al Desierto de la Tatacoa desde Bogotá?

Para llegar a este fascinante destino huilense desde Bogotá, Medellín o Cali, lo primero que se debe hacer es desplazarse hasta la ciudad de Neiva, ya sea en bus, avión o vehículo particular.

Luego, desde este punto, es necesario tomar un bus hasta Villavieja, el pueblo más cercano al desierto.

De acuerdo con Colparques, este bosque seco tropical se localiza a unos siete kilómetros por la carretera que conduce de Villavieja a Pachingo, pasando por las quebradas Las Lajas, El Cuzco y El Cardón.

A mitad de año es una de las mejores épocas para visitar el Desierto de la Tatacoa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Gracias a su popularidad, hoy es posible reservar tours que incluyen transporte ida y regreso, alojamiento, guía especializado y recorridos por otros atractivos naturales de la zona, entre ellos:

El Valle de los Xilópalos o la zona gris del Desierto de la Tatacoa.

Los Laberintos de Cuzco, que se caracterizan por su intenso color rojo y senderos naturales entre montículos áridos.

Los Hoyos, una zona de color gris que tiene un paisaje que recuerda a la superficie lunar, donde se han descubierto la mayoría de los fósiles prehistóricos.

El Estrecho de la Señorita.

El Valle de las Hermosas.

El Observatorio Astronómico.

El Museo Paleontológico de Villavieja.

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Estos planes son posibles gracias a que este particular destino turístico se divide en dos grandes zonas: una de tonos rojizos y otra de color gris, ambas igual de mágicas e imperdibles para explorar durante su visita.

Además, es importante destacar que el Desierto de la Tatacoa es uno de los mejores lugares en Colombia para la observación de estrellas. Esto gracias a su baja contaminación lumínica. Por esta razón, cada año atrae a viajeros apasionados por contemplar constelaciones y planetas, y suele compararse con destinos de talla mundial como el Desierto de Atacama en Chile.