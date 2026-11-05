Este miércoles, 4 de noviembre, el Senado de la República aprobó la Ley de Sometimiento, la cual desmontó la paz total del expresidente Gustavo Petro.

El Pacto Histórico, que defendía la paz total que beneficia a criminales, ahora está fuertemente molesto con Ley de Sometimiento

“¡Se acabó la falsa paz! ¡En Colombia los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales! Con la Ley de Sometimiento ponemos fin a los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella, quien ya sancionó la Ley de Sometimiento.

En El Debate de SEMANA, Wilson Ruiz, exministro de Justicia, vaticinó qué pasará ahora con Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, entre otros criminales, luego que De La Espriella firmara la Ley de Sometimiento.

“Tienen una oportunidad de oro, que la aprovechen, porque si no van a encontrar lo que ellos están buscando en el fondo, que es hasta la muerte de ellos o de los aliados de estos grupos criminales, porque uno de los mayores errores de cualquier política de sometimiento sería permitir que estos cabecillas entreguen las armas, pero conserven intactos los negocios criminales. Nada, tenemos que hacerlo en conjunto. El narcotráfico, la extorsión y las demás economías ilegales son el combustible de estas organizaciones”, dijo Ruiz en El Debate de SEMANA.

El exministro de Justicia agregó: “Por eso la entrega de activos y el desmantelamiento de esas redes financieras son condiciones indispensables. Aquí no podemos permitir que los mismos criminales que han financiado la violencia terminen administrando tranquilamente la riqueza que construyeron con el sufrimiento de miles de colombianos. Es una oportunidad que tienen; se acordará de mí”.

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El exfuncionario aprovechó El Debate de SEMANA para enviarles un mensaje a los integrantes de la Fuerza Pública.

“Y darle desde aquí un ánimo a nuestra Fuerza Pública, que con toda la moral del mundo continúe con lo que tiene, que lo vamos a lograr”, dijo.

Vale destacar que el ministro de Justicia, Iván Cancino, advirtió que la Ley de Sometimiento “será muy poderosa para que el presidente pueda desarrollar su política de razón y fuerza”.

El jefe de la cartera de Justicia también explicó los temas más importantes de esta iniciativa del Gobierno De La Espriella.

“No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devolución, protección a los menores, penas fuertes para los reclutadores, tienen que entregar todos los bienes y se les devuelve cero pesos, de tal manera que el país puede estar tranquilo, que recibe una ley que va a ser muy poderosa para que el presidente Abelardo De La Espriella pueda desarrollar su política de razón y fuerza. La fuerza la ha demostrado respetando todas las normas y esta es una herramienta que le da la razón a las personas que quieran desmovilizarse; ahí está el marco legal”, señaló Cancino.