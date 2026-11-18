En el desarrollo de la visita a Colombia del secretario de guerra, Pete Hegseth, el canciller colombiano Omar Bula se refirió al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

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Para el ministro de Relaciones Exteriores para esto es clave estrechar las alianzas de ayuda militar.

Sin embargo, indicó que el país mantiene su soberanía e independencia frente a los operativos que se realicen en territorio colombiano.

“Es Colombia quien decide lo que pasa en Colombia”, indicó Bula.

En este sentido, señaló que el Congreso de la República tiene la última palabra sobre las operaciones de cooperación militar que se realicen.

“Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República. Esperamos que pase de la manera más rápida posible”, indicó.

Por eso envió un mensaje a la Rama Legislativa.

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“No podemos perder tiempo contra el crimen y estamos seguros de que nos van a apoyar. Se trata de un factor para nada político. Es un factor humano con el que estamos lidiando. Estamos tratando de salvar vidas humanas”, advirtió.

El Canciller advirtió la necesidad de darle marco legal a la estrategia de seguridad nacional regional conocida como Escudo de las Américas, liderada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Este plan busca “combatir el narcoterrorismo trasnacional” y darle fuerza a las medidas de seguridad y protección de las fronteras.

En medio de la visita del secretario de guerra, se conoció un fuerte pronunciamiento del presidente Abelardo De La Espriella frente a un reportaje publicado por The New York Times que señanaba que Colombia había rechazado un plan para permitir que Estados Unidos llevara a cabo operaciones conjuntas de Colombia.

“Es falsa la información”, indicó el primer mandatario.

“Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”, precisó.

De La Espriella reveló detalles del golpe que dio bajo la estrategia Escudo de las Américas y la coordinación de EE. UU.

“Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República”, añadió.

En su mensaje, el Presidente de al República recordó que cualquier tema de operación militar en Colombia debe contar con el visto bueno del Congreso.

Igualmente, le envió un mensaje de apoyo a las Fuerzas Militares y de Policía.

“Contamos con unas Fuerzas Militares profesional y experimenadas que necestan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contudencia el narcoterrorismo”, complementó.