Ciencia

Tenían este ‘gato’ de mascota sin saber que era una nueva especie felina en Sudamérica: Científicos se sorprendieron

El análisis de ADN permitió descubrir que aquel felino no pertenecía a ninguna especie conocida.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

17 de septiembre de 2026 a las 8:53 p. m.
Lo que parecía un gato común terminó revelando un hallazgo inesperado para la ciencia.
Lo que parecía un gato común terminó revelando un hallazgo inesperado para la ciencia. Foto: Paola Nogales-Ascarrunz / Fernando Facioli

Durante años, un pequeño felino de Bolivia pasó por un animal conocido. Incluso llegó a vivir en una casa después de que una familia lo encontrara cuando todavía era cachorro. Sin embargo, una investigación genética terminó demostrando que aquel animal pertenecía a una especie que la ciencia no había descrito formalmente.

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Se trata del tilcayo (Leopardus tilcayo), un felino de los Yungas bolivianos cuyo reconocimiento fue presentado en la revista científica Current Biology. El hallazgo representa el primer descubrimiento y descripción de una nueva especie de felino vivo en más de un siglo.

Una apariencia que llevó a la confusión

El ejemplar llegó al refugio Senda Verde después de que una persona lo encontrara siendo cachorro y creyera que era un gato doméstico. Con el tiempo, la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz comenzó a notar que había algo diferente.

“Sus características no coincidían con las descripciones, la mayoría de ellas basadas en gatos brasileños”, explicó Nogales-Ascarrunz. La observación llevó al equipo a plantearse una pregunta: “¿Qué tipo de gato tigre hay realmente en Bolivia?”.

El extraño detalle en su apariencia que llevó a estudiar su ADN
La bióloga que encontró una diferencia clave en el felino que parecía doméstico Foto: Fernando Facioli

Los llamados gatos tigre son difíciles de distinguir entre sí porque sus diferencias físicas pueden ser muy pequeñas. Por eso, los investigadores recurrieron al ADN para resolver una discusión que llevaba décadas.

El ADN cambió lo que se sabía

El equipo analizó información genética de 38 felinos, incluidos ejemplares conservados en museos. El resultado mostró que los animales que durante mucho tiempo habían sido considerados parte de una misma especie correspondían en realidad a cinco especies diferentes.

Entre ellas apareció el Leopardus tilcayo, cuyo linaje se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

“Nunca esperábamos que este gato tigre boliviano fuera una especie aparte, y nadie lo había propuesto nunca como un animal diferente, ya fuera una subespecie o de otro tipo”, afirmó el biólogo evolutivo Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

El investigador explicó que las diferencias genéticas permiten estimar cuánto tiempo llevan separados estos linajes: “Cuantas más diferencias hay en su ADN, más tiempo estimamos que llevan separados físicamente esos linajes”.

Todavía hay mucho por descubrir

El conocimiento sobre el tilcayo sigue siendo limitado. “Nuestra información, en este momento, se limita a los dos ejemplares vivos que examinamos y a un pequeño número de registros de cámaras trampa”, señaló Lescroart.

Los investigadores también describieron una nueva subespecie en Perú, Leopardus tigrinus antisuyo. Ahora buscan establecer con mayor precisión dónde vive el tilcayo y cuál es el verdadero tamaño de su población.