Persona que padece de ELA dice sus primeras palabras gracias a un chip en su cerebro: así funciona

Una persona con discapacidad del habla logró volver a comunicarse con su pareja mediante un implante cerebral desarrollado por Neuralink. El momento quedó registrado en un video compartido por la compañía, en el que el sistema convierte la intención de hablar en una voz que puede ser escuchada.

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El participante forma parte de un ensayo clínico y utiliza el dispositivo N1, implantado en el cerebro. En la escena, piensa las palabras que quiere expresar y el sistema las transforma en lenguaje audible. En un momento especialmente emotivo, la tecnología reproduce el mensaje “I love you”, provocando la sorpresa de su pareja y un abrazo entre ambos.

Una nueva forma de expresar lo que piensa

El procedimiento funciona a partir de las señales que produce el cerebro cuando una persona intenta comunicarse. El sistema aprende a reconocer esos patrones y los relaciona con determinadas palabras, permitiendo que la intención de hablar termine convertida en texto o voz.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que la comunicación puede realizarse con una voz sintetizada que busca conservar características de la voz de la persona, en lugar de limitarse a mostrar las palabras en una pantalla.

Neuralink acompañó la publicación con una frase breve para describir el momento: “Una hermosa sorpresa”, escribió la compañía.

Una tecnología que todavía está en investigación

Aunque la demostración muestra una posibilidad para personas que han perdido la capacidad de hablar, Neuralink hizo una precisión sobre el alcance del avance.

“Los dispositivos de Neuralink son experimentales y no han sido aprobados por la FDA ni por otras autoridades reguladoras”, señaló la empresa.

El implante que permite convertir pensamientos en voz todavía no está autorizado por la FDA. Foto: Neuralink

La compañía también explicó que el video corresponde a “participantes voluntarios de ensayos clínicos compartiendo sus experiencias personales” y advirtió que estas “pueden no reflejar a todos los participantes ni resultados futuros”.

Por ahora, el caso hace parte de una investigación y no representa una tecnología disponible de forma general para personas con discapacidad del habla.