Regalos tecnológicos que sí valen la pena en Amor y Amistad: cinco opciones para sorprender a esa persona especial

Faltan pocas horas para la celebración de Amor y Amistad, que se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, una fecha en la que las flores, las cartas y los chocolates suelen ser los protagonistas. Sin embargo, cada vez más personas buscan salir de lo tradicional y sorprender con regalos tecnológicos que, además de ser originales, resultan útiles en la vida cotidiana.

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A diferencia de otros detalles que se disfrutan solo durante la ocasión, muchos dispositivos electrónicos pueden aportar beneficios a largo plazo. Algunos facilitan la comunicación, otros mejoran el entretenimiento o ayudan a organizar mejor el día a día, por lo que se convierten en una alternativa atractiva para quienes quieren regalar algo práctico.

Al momento de elegir, conviene pensar en productos que respondan a las necesidades actuales y que realmente puedan hacer más cómoda o personalizada la experiencia de quien los recibe.

Si la idea es apostar por un obsequio diferente sin importar el presupuesto, la tecnología ofrece opciones para distintos gustos. De acuerdo con PcComponentes, estos son cinco dispositivos que pueden convertirse en un buen detalle para celebrar Amor y Amistad.

La clave está en elegir un dispositivo que responda a necesidades reales. Foto: Getty Images

Cinco regalos tecnológicos para sorprender

Reloj inteligente: permite monitorear la actividad física, el sueño y otros indicadores de bienestar, además de recibir notificaciones del celular.

permite monitorear la actividad física, el sueño y otros indicadores de bienestar, además de recibir notificaciones del celular. Cámara instantánea: una alternativa para quienes disfrutan capturar e imprimir recuerdos al instante con un toque retro.

una alternativa para quienes disfrutan capturar e imprimir recuerdos al instante con un toque retro. Impresora fotográfica portátil: facilita imprimir las fotos tomadas con el teléfono en cualquier momento, lo que la hace ideal para viajes o reuniones.

facilita imprimir las fotos tomadas con el teléfono en cualquier momento, lo que la hace ideal para viajes o reuniones. Difusor de aromas inteligente: además de ambientar los espacios, algunos modelos incorporan iluminación, reloj o control desde el celular.

además de ambientar los espacios, algunos modelos incorporan iluminación, reloj o control desde el celular. Cargador inalámbrico múltiple: permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo, una solución práctica para quienes utilizan diferentes equipos durante el día.

La pulsera inteligente, una opción para quienes priorizan el bienestar. Foto: Getty Images

Más allá de estas recomendaciones, el mercado ofrece una amplia variedad de opciones para todos los presupuestos. Desde audífonos inalámbricos y relojes inteligentes hasta parlantes portátiles, accesorios para celulares y dispositivos para el hogar inteligente, cada vez hay más alternativas para encontrar un regalo útil que se adapte a los gustos de cada persona.

A esta tendencia también se suman los obsequios personalizados, como fundas con fotografías, lámparas con mensajes grabados o accesorios que permiten compartir canciones a través de códigos QR, una opción que combina tecnología con un toque más personal.