Fedecti pide aplazar la aprobación de $735.000 millones en regalías para proyectos de ciencia

El ecosistema científico del país se encuentra en estado de alerta. La Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fedecti), que agrupa a más de 190 instituciones entre universidades y centros de investigación, ha manifestado una profunda preocupación por la forma en que se están gestionando los recursos del Sistema General de Regalías.

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Estos fondos, que son los pagos que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales y que deben usarse para el progreso regional, parecen estar en riesgo debido a decisiones de última hora y posibles fallas legales. Según Fedecti, la revisión es necesaria antes de aprobar 49 proyectos por $735.000 millones de regalías.

El riesgo de las decisiones de último minuto

Uno de los puntos de mayor fricción radica en el manejo del tiempo para las nuevas convocatorias. Aunque se había pactado avanzar con rapidez, Fedecti denuncia que se ha postergado la aprobación de los “términos de referencia” (que son, esencialmente, las reglas de juego y requisitos para concursar por los fondos) hasta el 6 de agosto de 2026, coincidiendo con el cierre del actual periodo de Gobierno.

La Federación cuestionó que las reglas para acceder a los recursos sigan sin aprobarse. Foto: Getty Images

Sobre este retraso, la organización señala en su comunicado que: “Diferir esta decisión al cierre del periodo gubernamental contradice la celeridad solicitada por el Departamento Nacional de Planeación y consignada en el acta, y expone a las convocatorias a riesgos evidentes de transición administrativa, parametrización y ejecución de cronogramas”.

Según la Federación, la doctora Tatiana Zambrano, en representación del DNP, ya había manifestado previamente la “disposición de los tres vértices para avanzar en el proceso y solicitó imprimir la mayor celeridad posible a la elaboración de los términos de referencia”.

Dudas sobre la imparcialidad en la selección de proyectos

La controversia también rodea a la denominada Convocatoria 44. De un total de 30 proyectos presentados, se ha anunciado la aprobación de solo cinco, los cuales, curiosamente, pertenecen a entidades que forman o formaron parte del OCAD (el organismo colegiado que decide sobre estos recursos).

Esta situación ha generado suspicacias sobre si existe un trato preferencial. Fedecti resalta que esta coincidencia exige un “ejercicio reforzado de transparencia”, ya que no se explica con claridad por qué el resto de las propuestas, provenientes de diversas regiones y universidades, ni siquiera llegó a ser evaluado bajo los mismos estándares de mérito técnico.

El millonario empate y los vacíos legales

El caso más crítico mencionado en las fuentes se refiere a la Convocatoria 45, donde hay en juego aproximadamente 140 mil millones de pesos. En este proceso, se presentó un empate técnico con una calificación perfecta de 100 puntos entre proyectos que involucran a la Universidad de Pamplona y la Universidad Nacional.

El problema jurídico es serio: el Consejo de Estado declaró recientemente la “nulidad” (es decir, la invalidez legal) de la elección del rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez, por irregularidades en su nombramiento. Fedecti advierte que esto pone en duda la validez de los documentos firmados por él para este proceso millonario.

Al respecto, la Federación hace un llamado a los entes de control para evitar que se aprueben recursos bajo “vicios de nulidad que comprometan su validez y, por esa vía, la validez del proyecto presentado”. Asimismo, pide a la Procuraduría y la Contraloría que intervengan antes de cualquier votación, pues considera que se podría estar incurriendo en conflictos de interés. Además, señala: “Solicitamos respetuosamente: (i) se verifique a profundidad la funcionalidad de la convocatoria y los proyectos, las razones por las que los otros 30 proyectos de diferentes subregiones y diferentes universidades que ni siquiera fueron evaluados”.

La Federación solicitó la intervención de los entes de control antes de aprobar recursos. Foto: Getty Images

Con este panorama, el gremio busca proteger la seguridad jurídica de las instituciones y asegurar que el cambio de mando en el Gobierno no se convierta en una oportunidad para favorecer a unos pocos, sino para fortalecer la ciencia en todo el territorio nacional.