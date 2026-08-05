Video | Así habría sido el impactante momento en que un cohete de SpaceX se estrelló contra la Luna: la Nasa reaccionó

Un hecho que había sido anticipado por los científicos finalmente ocurrió. La segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX, con un peso estimado de cuatro toneladas y desplazándose a más de 8.000 km/h, impactó accidentalmente contra la superficie de la Luna durante la madrugada de este miércoles.

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La estructura permanecía a la deriva en el espacio desde enero de 2025, luego de completar la misión de impulsar dos módulos de aterrizaje robóticos hacia el satélite natural.

De acuerdo con las estimaciones de especialistas, entre ellos investigadores de la NASA, el choque no representó ningún peligro para la Tierra, aunque habría dejado un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro sobre la superficie lunar.

Las imágenes del supuesto impacto se difundieron rápidamente en redes sociales y despertaron el interés de miles de usuarios debido a lo inusual del hecho. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su autenticidad, por lo que existe la posibilidad de que se trate de una simulación que recrea cómo habría ocurrido la colisión.

Los expertos aclararon que este tipo de impactos no representa ningún peligro y, por el contrario, ofrece una valiosa oportunidad para obtener información que contribuya al avance de las investigaciones científicas.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó accidentalmente contra la superficie de la Luna. Foto: NurPhoto via Getty Images

Al respecto, el científico de la NASA Jared Isaacman explicó que este tipo de sucesos no son nuevos. “Para aquellos interesados en un cohete gastado impactando la superficie lunar, esta rara ocurrencia tiene décadas de historia, remontándose a la era Apolo, cuando la NASA estrelló intencionalmente etapas gastadas contra la Luna para fines científicos e investigación sísmica”, afirmó.

El especialista agregó que estos impactos son más comunes de lo que parece. “La realidad es que los meteoroides golpean la superficie lunar cada hora, con impactos comparables a esta etapa superior ocurriendo aproximadamente cada seis días. La futura base lunar incorporará naves espaciales reutilizables que no solo transporten astronautas y cargas útiles, sino que también formen parte de la infraestructura misma”, señaló.

Según el portal lanasa.net, este impacto tiene un gran valor científico porque los investigadores conocen con precisión la masa, la velocidad y la trayectoria del objeto. Esto permitirá comparar las observaciones reales con simulaciones sobre la formación de cráteres y la dispersión del material expulsado, mejorando la comprensión de este tipo de fenómenos.

Las futuras observaciones también servirán para fortalecer la seguridad de las próximas misiones lunares. Además, este episodio vuelve a poner sobre la mesa el creciente problema de la basura espacial y la necesidad de mejorar el seguimiento y la gestión de los objetos que permanecen orbitando cerca de la Luna.