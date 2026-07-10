Tres electrodomésticos que están aumentando el consumo de energía y arruinando el valor de la factura, según expertos

En ocasiones, el valor de la factura de energía puede ser más alto de lo esperado y muchas personas desconocen qué está provocando ese incremento. Sin embargo, algunos electrodomésticos pueden estar entre los principales responsables de este mayor consumo, ya que incrementan de forma silenciosa el gasto de electricidad.

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A través de redes sociales, los especialistas en electrodomésticos conocidos como los hermanos Pérez, populares en TikTok, advirtieron sobre tres aparatos eléctricos del hogar que pueden registrar un alto consumo de energía y contribuir al aumento de la factura de la luz al final del mes.

Los tres electrodomésticos que elevarían el consumo de energía

La vitrocerámica tradicional es uno de los electrodomésticos que más electricidad puede consumir dentro del hogar, según explican los especialistas. No obstante, esta advertencia aplica únicamente para los modelos tradicionales, ya que las placas de inducción funcionan con una tecnología diferente.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

De acuerdo con el blog Bauhaus, este tipo de cocina genera calor mediante resistencias eléctricas ubicadas debajo de la superficie de vidrio. Cuando se enciende, esas resistencias se calientan y transfieren la temperatura a las ollas y sartenes, permitiendo cocinar los alimentos.

Los hermanos Pérez señalan que estos equipos requieren una alta potencia para funcionar, por lo que recomiendan utilizarlos de forma eficiente y solo el tiempo necesario para evitar un incremento innecesario en el gasto eléctrico.

El horno también figura entre los electrodomésticos que más pueden influir en el consumo de energía del hogar. De acuerdo con los hermanos Pérez, aunque es un aparato indispensable en muchas cocinas, su uso frecuente o durante largos periodos puede hacer que la factura de la luz aumente de forma considerable.

Aunque algunos modelos actuales incorporan funciones de ahorro energético, recomiendan utilizarlos de manera responsable y evitar encenderlos cuando no sea realmente necesario o para preparaciones de corta duración.

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Otro aparato que suele pasar desapercibido es el calefactor portátil. A pesar de su tamaño compacto y de la facilidad para trasladarlo de una habitación a otra, puede consumir una gran cantidad de electricidad cuando permanece encendido por varias horas.

Por ello, los hermanos Pérez aconsejan prestar especial atención al uso de estos tres electrodomésticos, ya que una utilización excesiva podría reflejarse en un incremento del consumo energético y, en consecuencia, en una factura más elevada.