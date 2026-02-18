¿Un celular que funciona en cualquier lugar del mundo? La ambiciosa propuesta de Starlink, el internet satelital de Elon Musk

La conectividad móvil, tradicionalmente dependiente de torres 3G, 4G o 5G, podría experimentar un giro radical. En el esquema actual, la señal desaparece si no hay antena cercana, pero SpaceX busca romper esa limitación al explorar la creación de un teléfono capaz de conectarse directamente a satélites.

Esta estrategia marcaría un cambio significativo en la forma en que los usuarios acceden a la red, ampliando la cobertura incluso en áreas remotas. De acuerdo con un informe de Reuters basado en fuentes cercanas a la compañía, SpaceX considera la posibilidad de desarrollar un dispositivo concebido específicamente para funcionar con su constelación de satélites Starlink en órbita baja.

El deshielo podría liberar bacterias antiguas resistentes a antibióticos: una permaneció congelada durante 5.000 años

A diferencia de un teléfono convencional adaptado posteriormente para servicios satelitales, este equipo estaría diseñado desde cero para operar de manera nativa en la red espacial, redefiniendo la experiencia de comunicación móvil a nivel global.

Esto abriría nuevas oportunidades de comunicación en zonas remotas, comunidades rurales o lugares afectados por desastres naturales, donde la infraestructura de telefonía móvil es escasa o ha quedado inutilizada. La propuesta promete mantener a los usuarios conectados incluso en entornos donde antes era imposible.

Starlink activó un descuento especial que permite pagar la mitad del costo habitual del servicio residencial en territorio venezolano. Foto: NurPhoto via Getty Images

Respecto a la potencial llegada de este celular, aún no se conocen detalles sobre su diseño ni su fecha de lanzamiento. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, aunque Elon Musk ha confirmado que la idea no está descartada y que el dispositivo sería “muy diferente a los teléfonos actuales”, dejando abierta la posibilidad de que algún día forme parte del catálogo de la compañía.

No obstante, la información debe tomarse con cautela. En el pasado ya surgieron especulaciones similares sobre un hipotético Tesla Phone, un proyecto esperado que nunca se concretó y que terminó convertido en uno de los rumores tecnológicos más repetidos entre los entusiastas del tema.

Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Mientras tanto, el ecosistema tecnológico parece moverse lentamente hacia esa dirección. En Estados Unidos, la operadora T-Mobile colabora con Starlink para que ciertos dispositivos puedan enviar mensajes de emergencia vía satélite.

Por su parte, Apple ha introducido funciones limitadas de conectividad satelital en algunos iPhone, principalmente orientadas a situaciones de emergencia.

Un experto advirtió que la carrera por la IA pondría en peligro el futuro de la humanidad: “Estamos creando imitadores humanos”

No obstante, el registro de marcas como “Starlink Mobile” y la constante expansión de los servicios asociados a Starlink refuerzan la idea de que el mercado de telefonía podría estar dentro de los planes estratégicos de la empresa, aunque todavía no haya un anuncio oficial.

Por ahora, todo sigue siendo especulación. Sin embargo, en un sector donde las innovaciones son cada vez más sutiles y las mejoras anuales limitadas, la posibilidad de que surja un dispositivo que combine red satelital, software propio y hardware diseñado específicamente genera gran interés y mantiene la expectativa entre los usuarios.