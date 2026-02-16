Tecnología

Nuevos precios de Starlink: así funciona ahora el cambio de plan del internet satelital para tenerlo en su celular

La empresa ha actualizado sus condiciones de uso para responder a una de las principales solicitudes de los clientes: permitir cambios de plan con menos limitaciones.

Redacción Tecnología
16 de febrero de 2026, 9:06 a. m.
Starlink cambia sus tarifas.
Starlink cambia sus tarifas. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Starlink, surgida como un proyecto de SpaceX y fundada por Elon Musk, ha ajustado sus políticas y tarifas para ofrecer mayor flexibilidad en el cambio de planes de su internet satelital, una mejora largamente demandada por los usuarios. La actualización afecta directamente a quienes utilizan el servicio, al simplificar la gestión de las tarifas y favorecer una experiencia más cómoda.

La compañía también ha revisado sus condiciones de uso para atender una de las principales demandas de los clientes: poder modificar su plan con menos restricciones. Con este movimiento, la firma continúa adoptando prácticas similares a las de los operadores tradicionales, en un esfuerzo por hacer su propuesta más competitiva y cercana a lo que el mercado ya conoce.

El cambio más relevante se centra en el momento en que se aplican las modificaciones de tarifa. Antes, subir de plan implicaba una activación inmediata, mientras que bajar requería esperar al siguiente ciclo de facturación. Con la nueva normativa, el usuario puede elegir la fecha exacta en la que el cambio se hará efectivo, sin importar si se trata de una mejora o una reducción del servicio.

¿Qué cambios hizo Starlink en el costo de sus servicios?

Al solicitar un cambio de plan, Starlink presenta dos alternativas claras. La opción “Ahora” permite que la modificación se active de inmediato, por lo que el usuario comienza a utilizar la nueva velocidad desde ese mismo instante. Por su parte, la opción “Fecha” pospone la entrada en vigor hasta el cierre del ciclo de facturación vigente, lo que facilita el orden en los cobros y su reflejo en la factura mensual.

Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global
Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Esta nueva dinámica busca simplificar el proceso y ofrecer mayor control sobre la gestión del servicio. El cliente puede decidir cuándo se materializa el ajuste de tarifa, lo que aporta transparencia y previsibilidad en la administración del plan contratado.

No obstante, la mejora tiene limitaciones en términos de impacto económico. Si el usuario opta por reducir su tarifa con efecto inmediato, pasará al plan más económico sin demora, pero no recibirá el reembolso de la diferencia ya pagada. Por ello, en muchos casos sigue resultando más conveniente esperar al final del ciclo de facturación para que el cambio sea realmente beneficioso.

¿El fin de las fundas para celulares? La nueva tecnología que volvería los smartphones más resistentes que nunca

¿Los cambios pueden tener penalizaciones?

Starlink advierte que cambiar a un plan más económico podría implicar consecuencias adicionales. En el caso de los usuarios que pasen del Plan Residencial Max a una opción inferior, perderán las ventajas exclusivas y los descuentos asociados, y también deberán devolver el equipamiento que hayan recibido sin coste, como el dispositivo Starlink Mini.

No se requieren aplicaciones ni configuraciones especiales para que el dispositivo detecte la señal desde el espacio.
La conexión satelital está pensada para funcionar con teléfonos que ya usan redes móviles convencionales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por ahora, estas condiciones solo se aplican en mercados donde dichos planes están disponibles, como Estados Unidos, por lo que actualmente no afectan a España. No obstante, la compañía suele introducir primero sus ajustes en su mercado principal y, con el tiempo, extenderlos a otros países donde opera, lo que sugiere que medidas similares podrían implementarse más adelante en otros territorios.

Ante este escenario, se recomienda revisar detenidamente las condiciones antes de modificar la tarifa y decidir con cuidado cuándo aplicar el cambio. De lo contrario, el usuario podría ver reducida la calidad de su servicio sin recibir compensación económica si ha optado por un plan inferior antes de que finalice su ciclo de facturación.

