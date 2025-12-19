Tecnología

Ya puede conectar ChatGPT con Apple Music en el celular: para qué sirve y cómo hacerlo sin inconvenientes

ChatGPT amplió sus funciones y ahora puede interactuar con la música desde el iPhone.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

19 de diciembre de 2025, 11:26 p. m.
La inteligencia artificial comienza a jugar un papel clave en la forma de descubrir canciones.
La inteligencia artificial comienza a jugar un papel clave en la forma de descubrir canciones. Foto: Getty Images

La forma de escuchar música en el iPhone empieza a cambiar, ChatGPT ya permite vincularse con Apple Music desde el celular, una novedad que amplía el uso del asistente de OpenAI más allá de las respuestas escritas y lo convierte en un aliado para descubrir canciones, armar listas y resolver dudas musicales en segundos.

La cuestión es que la integración no es automática, hay que activarla manualmente pero no requiere conocimientos técnicos.

Para qué sirve usar ChatGPT con Apple Music

La conexión con Apple Music crea nuevas opciones de uso para quienes suelen perder tiempo buscando canciones o no recuerdan el nombre exacto de un tema.

Con esta nueva función de ChatGPT, el usuario puede describir una canción con pocas pistas, como una frase, el ritmo o incluso el contexto en el que la escuchó y recibir sugerencias que se enlazan directamente con la plataforma musical de Apple.

La inteligencia artificial facilita descubrir música a partir de recuerdos vagos.
Describir una melodía basta para recibir sugerencias musicales personalizadas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La herramienta permite hacer diferentes acciones, dentro de las cuales esta solicitar listas de reproducción según el estado de ánimo, el momento del día o un plan específico, como un viaje o una reunión.

También sirve para explorar nuevos artistas, géneros similares a los favoritos del usuario o rescatar música que pasó desapercibida en los lanzamientos recientes.

Aunque la función está disponible desde el celular, no viene activada por defecto, Apple Music no aparece enlazado automáticamente en ChatGPT, por lo que cada persona debe habilitar la conexión de forma manual.

Para usarla es indispensable contar con una suscripción activa a Apple Music. En el caso de ChatGPT, no es obligatorio pagar: la opción funciona también con la versión gratuita del asistente.

Altman señaló la razón por la que la nueva función de “directorio de aplicaciones” es tan importante para OpenAI

Paso a paso activar la función

Para vincular ambas aplicaciones es sencillo y se realiza directamente desde ChatGPT en el iPhone, asegurarse de tener la ambas aplicaciones instaladas y actualizadas.

La integración puede habilitarse sin configuraciones complejas ni ajustes externos.
El enlace con Apple Music se gestiona directamente desde el menú interno de ChatGPT. Foto: SEMANA
  • Una vez esté en ChatGPT, toque el ícono de las tres líneas en la parte superior izquierda de la pantalla.
  • Ingrese al perfil del usuario, identificado con la imagen de la cuenta.
  • Al desplazarse hacia abajo, aparece la sección dedicada a las aplicaciones.
  • Dentro de ese menú, se encuentra la opción para explorar las integraciones disponibles. Al seleccionarla, basta con buscar Apple Music y pulsar el botón de conexión.

Tras completar ese paso, ChatGPT queda habilitado para interactuar con la música del usuario.

A partir de ese momento, se pueden hacer consultas musicales de todo tipo, recibir recomendaciones personalizadas y acceder a contenidos que redirigen directamente a Apple Music, sin interrupciones ni configuraciones adicionales.

