Altman señaló la razón por la que la nueva función de “directorio de aplicaciones” es tan importante para OpenAI

Sam Altman destacó un cambio que busca llevar a ChatGPT más allá de las respuestas escritas.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

18 de diciembre de 2025, 10:05 p. m.
OpenAI dio a conocer una función que redefine el papel de ChatGPT dentro de su ecosistema digital. (imagen de referencia generada con IA) Foto: Generada con IA - Bing

Durante años, ChatGPT ha sido visto como un asistente capaz de responder preguntas y generar texto, sin embargo, OpenAI esta detrás de que su herramienta dé un salto más ambicioso.

La compañía presentó recientemente su nuevo directorio de aplicaciones, una función integrada en ChatGPT que permite usar servicios externos sin abandonar la conversación, el cual para Sam Altman, CEO de OpenAI, significa un movimiento clave en la evolución de la plataforma.

De asistente conversacional a centro de servicios digitales

El anuncio se realizó el miércoles 17 de diciembre y dejó claro el rumbo que quiere tomar la compañía, ya que con este aviso, ChatGPT tiene entre manos poder funcionar como una herramienta capaz de integrar soluciones de terceros sin obligar al usuario a saltar entre aplicaciones o pestañas.

La idea, según explicó el propio equipo de OpenAI, es que ChatGPT deje de ser solo un sistema que responde y pase a convertirse en un espacio donde los usuarios puedan hacer cosas concretas, desde tareas cotidianas hasta procesos más complejos, todo en un mismo entorno.

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.
Con esta decisión, la compañía apunta a evitar que los usuarios dependan de múltiples aplicaciones externas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Este mismo enfoque fue señalado por Altman, donde indicó recientemente que tenía en sus planes hacer una aplicación mucho más robusta, multifuncional y que cumpla con funciones que pudiera suplir a cualquier persona.

OpenAI prueba un nuevo sistema para identificar a los menores: así funcionará el “modo adulto” de ChatGPT

De acuerdo con el comunicado de OpenAI, en lugar de limitarse a escribir o responder, ahora es posible realizar acciones prácticas dentro de la conversación, como organizar información, preparar presentaciones o incluso facilitar procesos de búsqueda y compra.

Altman descartó las garantías estatales y pidió que los gobiernos inviertan en sus propias infraestructuras de IA.
El directivo remarcó la intención de fortalecer ChatGPT con múltiples funciones integradas. Foto: Getty Images / OpenaI / Canva

Acerca de como hacerlo, OpenAI destacó que: “Una vez que los usuarios se conectan a las aplicaciones, estas pueden activarse durante las conversaciones al mencionarlas con @ o al seleccionarlas desde el menú de herramientas”.

“Abrimos la recepción de aplicaciones para su revisión y publicación en ChatGPT, permitiendo a los usuarios descubrirlas en el directorio de aplicaciones”, destacó OpenAI.

Noticias Destacadas