OpenAI prueba un nuevo sistema para identificar a los menores: así funcionará el “modo adulto” de ChatGPT

OpenAI pretende lanzar el nuevo “modo adulto” para su asistente ChatGPT durante el primer trimestre del próximo año 2026, de cara a mejorar las herramientas de detección de edad del chatbot durante estos meses, antes de su lanzamiento.

Tras anunciar un nuevo sistema de control de edad que ayudará al chatbot a identificar cuándo está interactuando con menores de edad, la compañía liderada por Sam Altman también dio a conocer una nueva opción con la que permitirá que los adultos verificados puedan acceder a contenido erótico en sus conversaciones.

OpenAI prepara el lanzamiento del "modo adulto" de su asistente ChatGPT para el primer trimestre de 2026. | Foto: VCG via Getty Images

En ese momento, la tecnológica detalló que el modo adulto estaría disponible en diciembre de este año. Sin embargo, ahora OpenAI detalló que prevé lanzar el “modo adulto” de ChatGPT durante el primer trimestre de 2026.

Así lo aclaró la CEO de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, en declaraciones a la prensa recogidas por The Verge, quien especificó que este retraso se debe a que pretenden mejorar las capacidades de predicción de edad de ChatGPT antes de presentar esta opción oficialmente.

Concretamente, el sistema de identificación de edad está pensado para reconocer si la persona con la que está conversando el chatbot es menor de 18 años con base en su comportamiento y, en caso de que así sea, adaptar la conversación a “una experiencia de ChatGPT con políticas adaptadas a su edad”.

Esta experiencia se basa en acciones como bloquear contenido sexual explícito, entre otros contenidos dañinos, así como facilitar la intervención de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad, en caso de que sea necesario.

El sistema de identificación de edad está pensado para reconocer si la persona con la que está conversando el chatbot es menor de 18 años. | Foto: 123RF

En este sentido, según ha explicado Simo, OpenAI ha comenzado a probarlo en ciertos países para evaluar su capacidad de identificar a adolescentes y “no identificar erróneamente a los adultos”, de cara a mejorar su precisión. Al garantizar el funcionamiento del sistema, OpenAI pretende evitar posibles comportamientos dañinos del chatbot hacia los usuarios menores por error, garantizando que el “modo adulto” solo está disponible para personas mayores de edad.