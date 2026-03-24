Función de iPhone para ver los conciertos y giras musicales que habrán cerca

Nuevas actualizaciones llegan a iPhone. iOS sigue incorporando herramientas y el nuevo iOS 26.4, anunciado y presentado como una actualización del sistema operativo, señala que: “Esta actualización ofrece nuevos idiomas para la traducción en vivo en mensajes, Conciertos en Apple Music y 8 nuevos emojis”.

Asimismo, se señalaron nuevos parches de seguridad; sin embargo, la función que más ha sido tema de conversación en redes funciona con la ubicación, específicamente para la aplicación Apple Music, pues esta herramienta permite ver cuáles serán los conciertos cercanos al lugar donde se encuentra el usuario.

Apple Music ahora acerca los conciertos a los usuarios

A partir de esta última actualización, Apple Music integra una herramienta que permite identificar presentaciones cerca de la ubicación del usuario, utilizando tanto el lugar en el que se encuentra como su historial de reproducción.

La plataforma incorpora una función que recomienda eventos en vivo basados en el historial musical y la ubicación. Foto: NurPhoto via Getty Images

Apple Music lanza función que permitirá identificar contenido creado con inteligencia artificial

Además, esta función fortalece el vínculo entre músicos y público, ya que presenta opciones más personalizadas y relevantes según los gustos de cada persona.

Cómo activar la función y qué información ofrece

Para acceder a esta herramienta, lo primero es asegurarse de tener el dispositivo actualizado con la última versión del sistema.

Luego, dentro de Apple Music, se debe ingresar a la sección de ‘Novedades’, donde aparecerá una notificación sobre los cambios recientes.

El acceso comienza con la actualización del sistema y la revisión de la sección ‘Novedades’ en Apple Music. Foto: Apple Music - Semana

Allí se despliega una opción relacionada con conciertos cercanos, que debe habilitarse permitiendo el acceso a la ubicación. Una vez activada, la aplicación mostrará un listado con los eventos disponibles en la zona.

Tras habilitar la ubicación, la app despliega conciertos cercanos con fechas, lugares y acceso a entradas. Foto: Apple Music - Semana

Al seleccionar cualquiera de estos conciertos, el usuario puede ver detalles como la fecha del evento, el lugar donde se realizará, opciones para escuchar música del artista y enlaces directos para la compra de entradas. Incluso, se incluye información sobre otras ciudades que forman parte de la gira.