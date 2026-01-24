Tecnología

Apple transformará a Siri en un chatbot con inteligencia artificial: así se perfila como la gran novedad de iOS 27

Dificultades de rendimiento y retrasos en el desarrollo de Siri llevaron a Apple a buscar apoyo externo para reforzar sus capacidades de IA.

Redacción Tecnología
24 de enero de 2026, 12:44 p. m.
Apple habría firmado un acuerdo plurianual con Google para utilizar los modelos Gemini y su infraestructura en la nube.
Foto: NurPhoto via Getty Images

Apple lanzará una versión renovada de Siri como la principal novedad de su próxima actualización del sistema operativo iOS 27, que llegará con un cambio significativo en el formato del asistente. La nueva propuesta abandonará la interfaz tradicional para dar paso a un chatbot integrado, impulsado por inteligencia artificial (IA), disponible en iPhone, iPad y ordenadores Mac, según reveló el periodista Mark Gurman.

La compañía liderada por Tim Cook lleva tiempo trabajando en esta actualización de Siri. No obstante, diversos problemas de rendimiento y los retrasos en su lanzamiento habrían llevado a Apple a apoyarse en tecnología de terceros para reforzar sus capacidades de IA. Como resultado, la empresa habría cerrado un acuerdo plurianual con Google, utilizando sus modelos Gemini y su infraestructura en la nube como base para los Modelos Fundacionales de Apple.

De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, Apple busca convertir a Siri en una experiencia de chatbot completamente integrada en el software y las aplicaciones de sus dispositivos, dejando atrás el diseño del asistente tal y como se conoce actualmente.

Apple usará modelos de Gemini como base de su nueva Siri y Apple Intelligence.
Foto: Getty Images

Esta información fue detallada por Gurman en Bloomberg, quien aseguró que la nueva versión de Siri será la novedad más destacada de las próximas versiones de iOS 27, iPadOS y macOS 27, junto con otras mejoras del sistema.

Nueva función de ChatGPT: OpenAI usa inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios

Bajo el nombre en clave “Campos”, Siri se transformará en el primer chatbot de Apple impulsado por IA generativa, un movimiento con el que la compañía busca equipararse a otros actores clave del sector, como OpenAI.

En la práctica, los usuarios podrán activar Siri de la misma forma que hasta ahora, ya sea mediante el comando de voz “Siri” o manteniendo presionado el botón lateral del iPhone. A partir de ahí, podrán interactuar con el chatbot escribiendo o hablando, manteniendo una conversación más natural y fluida.

iPhone, nueva actualización iOS17
Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Cabe destacar que este cambio de formato es independiente de las funciones avanzadas de personalización y automatización basadas en IA que Apple ya había anticipado para Siri.

Finalmente, se espera que la nueva versión del asistente, impulsada por un modelo de IA propio de Apple desarrollado a partir de Google Gemini, sea presentada oficialmente durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), antes de su lanzamiento definitivo en septiembre junto con iOS 27.

*Con información de Europa Press.

