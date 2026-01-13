Tecnología

Apple y Google sellan un acuerdo para impulsar la nueva generación de Siri: así funcionará la alianza entre ambos gigantes

La alianza permitirá ofrecer nuevas experiencias, con funciones de Apple Intelligence más avanzadas y un Siri más personalizado e integrado con aplicaciones.

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 4:50 p. m.
Así será la nueva Siri de Apple impulsada por la IA de Google
Así será la nueva Siri de Apple impulsada por la IA de Google Foto: Getty Images

Apple y Google han anunciado un acuerdo plurianual mediante el cual el fabricante del iPhone basará sus Modelos Fundacionales en los modelos Gemini y en la tecnología en la nube de Google. Esta alianza busca potenciar las funciones de Apple Intelligence y la versión renovada de Siri.

Además de reforzar sus capacidades inteligentes a través de Apple Intelligence, la compañía dirigida por Tim Cook planea lanzar durante 2026 un Siri completamente rediseñado, tras el retraso sufrido en su actualización. Se espera que el nuevo asistente incorpore funciones más avanzadas y servicios más útiles, apoyados en un modelo de lenguaje propio.

Con el objetivo de acelerar el desarrollo de estas capacidades de inteligencia artificial y dar forma a la nueva versión de Siri, Apple ha estado explorando en los últimos meses distintas alianzas estratégicas. Entre las opciones evaluadas figuraban compañías como Anthropic, OpenAI y la propia Google, con su tecnología Gemini.

Apple y Google han firmado un acuerdo plurianual para colaborar en el desarrollo de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Finalmente, Apple ha confirmado que ha elegido a Google Gemini como socio tecnológico para impulsar tanto las funciones de Apple Intelligence como la versión más personalizada y avanzada de Siri.

El acuerdo ha sido detallado en un comunicado conjunto publicado en el blog de Google, donde ambas compañías explican que se trata de una colaboración a largo plazo. Esta permitirá que la próxima generación de Modelos Fundacionales de Apple se construya sobre los modelos Gemini y la infraestructura en la nube de Google.

Según ha explicado Apple, la decisión se tomó tras una “evaluación exhaustiva” en la que se concluyó que la tecnología de inteligencia artificial de Google ofrece “la base más sólida” para el desarrollo de sus modelos fundacionales.

Como resultado de esta colaboración, Apple asegura que los usuarios accederán a “nuevas e innovadoras experiencias”. Estas mejoras se reflejarán, por un lado, en la evolución continua de Apple Intelligence y, por otro, en un Siri más personalizado, capaz de integrarse plenamente con otras aplicaciones y de comprender el lenguaje natural para facilitar el control del dispositivo únicamente mediante la voz.

El nuevo asistente podrá comprender mejor el lenguaje natural y permitirá controlar el dispositivo. Foto: Getty Images

La compañía también ha subrayado que Apple Intelligence seguirá funcionando exclusivamente en dispositivos Apple y se ejecutará a través de su sistema Private Cloud Compute. De este modo, se mantendrán los estándares de privacidad que caracterizan a la empresa, garantizando que las tareas y los datos de los usuarios se gestionen de forma segura.

*Con información de Europa Press.

