Adiós al ecosistema cerrado: el iPhone será más compatible con relojes y audífonos de otras marcas

Las nuevas funciones buscan hacer más sencilla la experiencia de los usuarios de iPhone que utilizan accesorios de otras marcas.

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 5:35 p. m.
Apple dio un giro relevante en su estrategia tecnológica. Se trata del anuncio que dio la compañía sobre la incorporación en Europa de funciones de interoperabilidad entre el iPhone y los dispositivos de sus competidores, una apertura que resulta de la aplicación del Reglamento sobre los Mercados Digitales (DMA) y que fue acogida con satisfacción por Bruselas.

El grupo estadounidense incorporó dos nuevas funciones en una actualización de iOS 26, el sistema operativo del iPhone, que se puso a disposición de los desarrolladores la semana pasada en versión “beta”, antes de su lanzamiento al público en general.

Estas novedades deberían simplificar la vida de los propietarios de iPhone que desean utilizar su teléfono con accesorios de marcas competidoras, en particular los que funcionan con Android, el sistema operativo de Google.

Entre otros, podrán conectar mucho más fácilmente su iPhone a audífonos inalámbricos o relojes inteligentes de otras marcas.

También podrán enviar notificaciones de su teléfono a un reloj inteligente de otra marca. “Gracias a la aplicación de la DMA, se abrirán nuevas oportunidades para los usuarios europeos”, se congratuló un portavoz de la Comisión Europea, el ejecutivo europeo.

En marzo, la Comisión ordenó a Apple que tomara medidas para mejorar la interoperabilidad de sus iPhones con los dispositivos conectados de marcas competidoras, en virtud de la DMA.

La normativa europea, cuestionada desde el principio por Apple, busca evitar los abusos de mercado de los gigantes tecnológicos.

El grupo estadounidense construyó su éxito sobre un ecosistema cerrado del que controla todos los parámetros, en nombre de los imperativos de seguridad y la mayor comodidad de sus usuarios, una filosofía que se opone frontalmente a las normas de la DMA.

Aunque por ahora las nuevas funciones se limitan a este mercado, el movimiento podría sentar un precedente para futuras aperturas en otras regiones, dependiendo de la evolución regulatoria y de la respuesta de los usuarios.

*Con información de AFP.

