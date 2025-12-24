Tecnología

Paso a paso: cómo crear una playlist en YouTube para Navidad sin interrupciones

Esta función permite agrupar videos por tema o interés, facilitando su acceso y la planificación de sesiones de reproducción para reuniones o momentos de ocio.

Redacción Tecnología
24 de diciembre de 2025, 2:55 p. m.
Este método facilita el armado de playlist en la aplicación.
Este método facilita el armado de playlist en la aplicación. Foto: Con fotos de Getty Images

Hoy es 24 de diciembre y, como es tradición, muchas personas celebran la Navidad acompañadas de música, uno de los elementos clave para crear un ambiente festivo, animar a los invitados y marcar el ritmo de la celebración. Ya sea en reuniones familiares tranquilas o en fiestas con amigos que se extienden hasta la madrugada, lo cierto es que una buena playlist puede marcar la diferencia.

En este contexto, YouTube es considerado como una de las plataformas más utilizadas para armar listas de reproducción personalizadas, gracias a su amplio catálogo y facilidad de uso. Sin embargo, lograr una playlist realmente efectiva requiere algo más que agregar canciones al azar.

YouTube Premium es una versión paga de la plataforma.
YouTube es considerado como una de las plataformas más utilizadas para armar listas de reproducción personalizadas. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Gracias a esta función, es posible reunir videos bajo un mismo tema o interés, lo que agiliza su consulta posterior y permite preparar con antelación sesiones de reproducción ideales para encuentros sociales o espacios de entretenimiento personal. Además, las playlists personalizadas ayudan a mantener el control sobre lo que se reproduce, evitando saltar entre distintos canales o contenidos sin relación.

¿Cómo crear una lista de reproducción?

El proceso para crear una lista de reproducción en YouTube comienza con el acceso a la cuenta personal. Una vez dentro de la plataforma, debe localizar el video que quiere incluir. Debajo del reproductor aparece la opción ‘Guardar’, que al seleccionarse despliega un menú desde el cual es posible añadir el contenido a una lista ya existente o iniciar una nueva desde cero.

El truco para enviar un mensaje de Navidad a muchos contactos por WhatsApp sin que se den cuenta

Si se opta por crear una lista nueva, el sistema solicita asignar un nombre que permita identificarla fácilmente. En ese mismo paso, el usuario puede elegir el nivel de privacidad de la lista: pública, para que otros puedan verla; no listada, accesible solo mediante enlace; o privada, visible únicamente para el propietario. Esta elección define el alcance y uso que tendrá la colección de videos.

Después de crear la playlist, pueden incorporar más videos siguiendo el mismo procedimiento. Cada vez que se presiona ‘Guardar’, la lista creada aparecerá disponible para sumar nuevos contenidos. Para administrar la colección, debe ingresar al apartado ‘Listas de reproducción’ desde el menú lateral, donde se permite cambiar el orden de los videos, modificar información o eliminar elementos innecesarios.

Esta función resulta especialmente útil para evitar interrupciones durante reuniones o actividades prolongadas. Foto: Getty Images

Una de las principales ventajas de estas listas es la reproducción continua. Al abrir la playlist y comenzar con el primer video, YouTube reproduce automáticamente los siguientes, siempre que la opción de ‘Reproducción automática’ esté activada. Esta función resulta especialmente útil para evitar interrupciones durante reuniones o actividades prolongadas.

Asimismo, la plataforma ofrece la posibilidad de repetir la lista de forma indefinida. Al activar la opción de repetición o “bucle”, disponible en el reproductor, la secuencia vuelve a comenzar una vez finaliza el último video, garantizando música o contenido constante sin necesidad de intervención manual.

