El truco para enviar un mensaje de Navidad a muchos contactos por WhatsApp sin que se den cuenta

La Navidad se ha convertido en una de las fechas en las que más se utilizan los mensajes de WhatsApp para saludar a familiares y amigos, gracias a que la aplicación permite compartir textos, audios, imágenes y videos desde un solo lugar.

Para quienes buscan ahorrar tiempo y evitar escribir uno por uno, la plataforma cuenta con una función llamada listas de difusión, pensada para enviar un mismo mensaje a varios contactos de manera simultánea.

Esta herramienta se diferencia de los grupos tradicionales porque prioriza la privacidad: cada destinatario recibe el saludo como si se tratara de una conversación individual. Además, el mensaje no aparece marcado como “reenviado” ni da la impresión de ser un envío masivo, lo que permite mantener un tono cercano y personal en cada felicitación.

Además, la lista de difusión mantiene la privacidad de los destinatarios, ya que no muestra quiénes más recibieron el mensaje ni crea un chat colectivo. Si alguna persona responde, el intercambio se da de forma directa y privada con el emisor, como en cualquier conversación individual de WhatsApp.

Este sistema resulta ideal para enviar felicitaciones a familiares, amigos o compañeros de trabajo sin tener que repetir el mismo mensaje varias veces. Su utilidad se hace aún más evidente en fechas como Nochebuena o Navidad, cuando el envío de saludos aumenta y el tiempo suele ser limitado.

¿Cómo enviar un mensaje a varios contactos en WhatsApp?

Crear una lista de difusión en WhatsApp es un procedimiento rápido que se realiza directamente desde la aplicación, tanto en dispositivos Android como en iPhone. Aunque el acceso a la opción cambia levemente según el sistema operativo, la función cumple el mismo objetivo: permitir el envío de un único mensaje a varios contactos al mismo tiempo, de forma sencilla y organizada.

En el caso de Android, el usuario debe ingresar a WhatsApp, tocar el menú de los tres puntos ubicado en la parte superior y seleccionar ‘Nueva difusión’. Luego, elegir los contactos que desea incluir y confirmar la selección para comenzar a enviar el mensaje. En iPhone, el proceso se inicia desde la pantalla principal de chats, al pulsar el ícono ‘+’, elegir ‘Nueva difusión’ y seleccionar a las personas destinatarias antes de confirmar.

Una vez creada la lista, la plataforma envía el contenido como mensajes individuales a cada contacto, ya sea texto, imagen o video. Cada destinatario recibe el mensaje como si fuera exclusivo, puede responder con normalidad y esas respuestas llegan al remitente en chats separados, sin generar una conversación grupal.

Las listas de difusión se identifican en la pantalla de chats con un ícono de megáfono y solo son visibles para quien las crea. Para los receptores, no hay señales de que el mensaje haya sido enviado de forma masiva, lo que mantiene una experiencia discreta y personal.

Eso sí, para que la función funcione correctamente, existe un requisito importante: los destinatarios deben tener guardado el número del emisor en su agenda.