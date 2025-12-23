Tecnología

Si comparte estos números en WhatsApp, los hackers podrían tomar el control de su cuenta en segundos

Bajo ninguna circunstancia debe compartirse este código, incluso si la solicitud parece provenir del soporte oficial.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

23 de diciembre de 2025, 6:47 p. m.
Compartir este código secreto podría ser suficiente para que terceros se apoderen de su WhatsApp.
Compartir este código secreto podría ser suficiente para que terceros se apoderen de su WhatsApp. Foto: Con fotos de Getty Images

Con el avance constante de la tecnología, las modalidades de fraude digital también han evolucionado. Los delincuentes han perfeccionado sus estrategias y hoy emplean técnicas cada vez más elaboradas que les permiten engañar a los usuarios con mayor facilidad, logrando que entreguen información sensible sin percatarse del riesgo.

La estafa silenciosa con la que delincuentes pueden activar la cámara de sus dispositivos y espiarlo sin que usted lo note

Una de las prácticas más extendidas es la estafa telefónica dirigida a usuarios de WhatsApp, un método que ha demostrado ser altamente efectivo para vulnerar la privacidad. El robo de cuentas mediante suplantación de identidad en aplicaciones de mensajería se ha vuelto frecuente, afectando a millones de personas que confían en comunicaciones aparentemente legítimas.

Una respuesta breve o un dato compartido sin sospecha puede terminar en el robo de dinero en cuestión de minutos.
Las estafas digitales se intensifican en diciembre y muchas comienzan con una llamada o un mensaje aparentemente común. Foto: Getty Images / Meta - WhatsApp

Según alertas de la Guardia Civil de España y el soporte oficial de WhatsApp, los estafadores buscan obtener el código de verificación de seis dígitos que la plataforma envía para activar la cuenta en un nuevo dispositivo. Al hacerse pasar por personal de soporte, empresas reconocidas o incluso contactos cercanos, logran que la víctima comparta este número, lo que permite a los delincuentes tomar control total del perfil y cometer fraudes en su nombre.

WhatsApp lanza función para acabar con el acoso telefónico de números desconocidos.
Si un desconocido logra adueñarse de la cuenta, podría acceder a información confidencial. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Nunca comparta este código si se lo solicitan

El código de verificación funciona como el mecanismo que autoriza la asociación de una cuenta de WhatsApp con un número telefónico en cualquier dispositivo. Este número temporal es indispensable para completar el registro y garantiza que solo la persona que tiene acceso directo al teléfono pueda activar la cuenta, reforzando así la seguridad del servicio.

Tecnología

La función poco conocida de WhatsApp que permite agregar contactos sin tener su número de celular

Tecnología

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Tecnología

Ciberataque silencioso: detectan paquete malicioso que permite robar mensajes y controlar cuentas de WhatsApp Web

Tecnología

Estos dos electrodomésticos de uso cotidiano en el hogar podrían estar detrás del aumento en el consumo de energía

Tecnología

¿Adiós a las lámparas LED? La nueva alternativa que podría reemplazar las bombillas y reducir el consumo de energía

Tecnología

Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

Tecnología

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

Tecnología

WhatsApp tiene un modo ‘Papá Noel’ que puede activar en sencillos pasos: esta es la guía práctica

Tecnología

Dos cosas que esperan que escriban en WhatsApp para desocupar su cuenta bancaria al finalizar diciembre

Tecnología

La función de WhatsApp que debe activar ahora mismo si quiere evitar mensajes molestos o incómodos

La finalidad de este sistema es comprobar que el usuario realmente posee la línea telefónica. Sin embargo, si un tercero consigue ese código, puede registrar la cuenta en otro equipo, apropiarse del perfil y dejar por fuera al titular legítimo. Por esta razón, WhatsApp advierte que bajo ninguna circunstancia debe compartirse, incluso si la solicitud parece provenir del soporte oficial.

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Los estafadores suelen crear escenarios de urgencia o mensajes alarmantes para presionar a la víctima y lograr que revele el código. Esta técnica de manipulación emocional hace que muchas personas lo compartan sin darse cuenta del riesgo, lo que deja la cuenta vulnerable y permite al atacante tomar el control total, bloqueando al usuario original y accediendo a sus datos y conversaciones.

¿Cómo evitar que terceros se adueñen de su cuenta?

La recomendación tanto de Meta como de expertos en seguridad digital es contundente: el código de verificación de WhatsApp no debe entregarse a nadie bajo ninguna circunstancia. La aplicación no solicita este dato por llamadas, mensajes ni correos, por lo que cualquier petición en ese sentido debe considerarse un intento de fraude.

Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes.
Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes. Foto: Getty Images

Además, habilitar la verificación en dos pasos desde los ajustes de la cuenta añade una protección adicional. Este sistema permite crear un PIN personal que funciona como un segundo filtro de seguridad y evita que terceros accedan a la cuenta, incluso si llegaran a conocer el código temporal de seis dígitos.

Mas de Tecnología

En marzo de 2024, WhatsApp sorprenderá a sus usuarios con una serie de innovaciones y mejoras destinadas a enriquecer su experiencia de mensajería.

La función poco conocida de WhatsApp que permite agregar contactos sin tener su número de celular

Los teléfonos que ya no se usan pueden convertirse en cámaras de vigilancia gracias a una sencilla configuración digital.

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad en Navidad

Compartir este código secreto podría ser suficiente para que terceros se apoderen de su WhatsApp.

Si comparte estos números en WhatsApp, los hackers podrían tomar el control de su cuenta en segundos

Las estafas por aplicaciones de mensajería son cada vez más comunes.

Ciberataque silencioso: detectan paquete malicioso que permite robar mensajes y controlar cuentas de WhatsApp Web

Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen.

Estos dos electrodomésticos de uso cotidiano en el hogar podrían estar detrás del aumento en el consumo de energía

La iluminación en el hogar está experimentando una transformación significativa.

¿Adiós a las lámparas LED? La nueva alternativa que podría reemplazar las bombillas y reducir el consumo de energía

Regalar un dispositivo tecnológico puede ayudar a las personas a mantenerse conectadas.

Si va a regalar tecnología en Navidad, estos son los dispositivos que debería evitar comprar

África se estaría partiendo en dos.

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

De solución funcional a ícono cultural, según millones de menciones.

El riesgo de guardar celulares viejos en casa: podría ser más peligroso de lo que cree

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.

Así es la nueva función de ChatGPT que revela cuánto y cómo usó la inteligencia artificial en 2025

Noticias Destacadas