Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Los cajeros automáticos, utilizados a diario por millones de personas, se han transformado en un objetivo frecuente para organizaciones delictivas que perfeccionan constantemente sus métodos de fraude. Este tipo de prácticas suele intensificarse en temporadas de mayor movimiento de dinero, cuando los retiros aumentan y la atención de las personas disminuye.

Con la llegada de diciembre, muchos trabajadores reciben ingresos adicionales como la prima de servicios, el bono navideño o el aguinaldo, un apoyo económico clave para cubrir los gastos típicos de fin de año en varios países de América Latina, incluido Colombia. Aunque este dinero extra representa un respiro para las finanzas del hogar, también incrementa la exposición a estafas durante la temporada festiva.

Realizar operaciones en cajeros automáticos conlleva ciertos riesgos. De acuerdo con recomendaciones de entidades financieras como BBVA, una de las medidas más importantes es examinar el cajero antes de usarlo: verificar su estado físico, observar el entorno y prestar atención a la presencia de personas sospechosas puede disminuir considerablemente la posibilidad de ser víctima de un fraude.

Aunque muchos usuarios no le dan importancia, este tipo de precauciones puede ser determinante para proteger el dinero. Expertos advierten que cualquier señal inusual, como componentes flojos, ranuras adicionales o tornillos visibles en zonas poco comunes del cajero, debe encender las alarmas.

En estos casos, la recomendación es abstenerse de retirar efectivo y comunicar de inmediato la situación al banco correspondiente, ya que una simple distracción podría derivar en pérdidas económicas de gran magnitud.

¿Cómo retirar la prima de navidad de forma segura?

Elegir correctamente el cajero automático es un factor clave para reducir riesgos. Las autoridades recomiendan utilizar aquellos que estén dentro de bancos, centros comerciales o espacios bien iluminados, ya que ofrecen mayor control y vigilancia. Por el contrario, las terminales ubicadas en zonas solitarias o con poca luz incrementan la probabilidad de incidentes.

Además, antes de insertar la tarjeta, es importante revisar que no haya piezas extrañas en la ranura o el teclado y desconfiar si aparecen mensajes poco habituales, en cuyo caso lo más prudente es cancelar la operación y buscar otro cajero.

Durante el retiro, los especialistas aconsejan proteger el teclado al digitar la clave y evitar que personas cercanas observen el procedimiento. Tampoco se debe aceptar ayuda de terceros, aunque parezcan confiables o se presenten como empleados.

Ante cualquier falla, la recomendación es comunicarse directamente con la entidad bancaria por medios oficiales. Al finalizar, es fundamental confirmar que se ha recuperado la tarjeta, el dinero y el comprobante, así como presionar la opción de “cancelar” para cerrar la sesión de forma segura.