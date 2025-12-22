Para evitar perder la prima en Navidad, esté atento a estas modalidades de estafa que podrían vaciar sus cuentas en minutos

Con la llegada de la navidad y el fin de año, los colombianos esperan con alegría ingresos adicionales como la prima de servicios, el bono navideño o el aguinaldo para realizar compras, viajes e incluso para pagar deudas. Sin embargo, este escenario es aprovechado por los delincuentes que han diseñado una serie de trampas para apropiarse de esos recursos y cometer estafas cada vez más sofisticadas.

“Una estafa financiera no es solo un robo de dinero; es un robo de tiempo, paz y tranquilidad. Si usted ha sido víctima de estafas financieras, no espere. Acuda inmediatamente a las autoridades y busque asesoría legal especializada”, afirmó Valeria Canosa, abogada especializada en derecho penal de Cafore Abogados.

Modalidades de robo más comunes en Navidad

Falsas ofertas en redes sociales o páginas web clonadas: Ofrecen descuentos irresistibles en electrodomésticos, celulares y viajes con precios sumamente bajos, sus pagos suelen ser anticipados y una vez este se realice, la oferta y el vendedor desaparecen.

Ofrecen descuentos irresistibles en electrodomésticos, celulares y viajes con precios sumamente bajos, sus pagos suelen ser anticipados y una vez este se realice, la oferta y el vendedor desaparecen. Llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos fraudulentos: Simulan ser de bancos, comercios o entidades oficiales que suelen ofrecer aumentos de cupo en sus tarjetas o rebajas de intereses con la finalidad de facilitar la adquisición de compras navideñas.

Así aprovechan los hackers la Navidad para robar dinero y contraseñas. Foto: Getty Images

Compras a su nombre (suplantación de identidad): Con pocos datos personales comprados en la dark web, los delincuentes solicitan créditos, tarjetas o realizan compras a su nombre.

Detrás de este tipo de maniobras actúan organizaciones delictivas bien estructuradas que se valen de la prisa, la confianza de los usuarios y el aumento del movimiento de dinero característico de esta temporada. Estas redes planifican sus acciones para pasar desapercibidas y aumentar sus ganancias, aprovechando momentos en los que las personas bajan la guardia y realizan más transacciones de lo habitual.

Por ello, ante cualquier sospecha o si se detectan compras o movimientos no autorizados, es clave actuar sin demora. Se recomienda contactar de inmediato a la entidad financiera, conservar todas las pruebas disponibles —como mensajes, recibos o enlaces— y presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

En Colombia, estos casos deben reportarse a la Fiscalía General de la Nación; además, si la estafa involucra servicios bancarios, se debe informar a la Superintendencia Financiera, y si está relacionada con comercio electrónico o publicidad engañosa, a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Crecen los ataques de extorsión y el fraude con tarjetas regalo. Foto: Getty Images

Recomendaciones para evitar estafas y fraudes