Tecnología

Para evitar perder la prima en Navidad, esté atento a estas modalidades de estafa que podrían vaciar sus cuentas en minutos

Detrás de estas maniobras operan redes criminales organizadas que aprovechan la urgencia, la confianza de las personas y el mayor flujo de dinero propio de esta época.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
22 de diciembre de 2025, 6:17 p. m.
La Navidad es un momento en el que las estafas aumentan debido a la emoción de la temporada.
La Navidad es un momento en el que las estafas aumentan debido a la emoción de la temporada. Foto: Getty Images

Con la llegada de la navidad y el fin de año, los colombianos esperan con alegría ingresos adicionales como la prima de servicios, el bono navideño o el aguinaldo para realizar compras, viajes e incluso para pagar deudas. Sin embargo, este escenario es aprovechado por los delincuentes que han diseñado una serie de trampas para apropiarse de esos recursos y cometer estafas cada vez más sofisticadas.

“Una estafa financiera no es solo un robo de dinero; es un robo de tiempo, paz y tranquilidad. Si usted ha sido víctima de estafas financieras, no espere. Acuda inmediatamente a las autoridades y busque asesoría legal especializada”, afirmó Valeria Canosa, abogada especializada en derecho penal de Cafore Abogados.

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Modalidades de robo más comunes en Navidad

  • Falsas ofertas en redes sociales o páginas web clonadas: Ofrecen descuentos irresistibles en electrodomésticos, celulares y viajes con precios sumamente bajos, sus pagos suelen ser anticipados y una vez este se realice, la oferta y el vendedor desaparecen.
  • Llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos fraudulentos: Simulan ser de bancos, comercios o entidades oficiales que suelen ofrecer aumentos de cupo en sus tarjetas o rebajas de intereses con la finalidad de facilitar la adquisición de compras navideñas.
Así se aprovechan los hackers de los videojuegos online para robar dinero y contraseñas.
Así aprovechan los hackers la Navidad para robar dinero y contraseñas. Foto: Getty Images
  • Compras a su nombre (suplantación de identidad): Con pocos datos personales comprados en la dark web, los delincuentes solicitan créditos, tarjetas o realizan compras a su nombre.

Detrás de este tipo de maniobras actúan organizaciones delictivas bien estructuradas que se valen de la prisa, la confianza de los usuarios y el aumento del movimiento de dinero característico de esta temporada. Estas redes planifican sus acciones para pasar desapercibidas y aumentar sus ganancias, aprovechando momentos en los que las personas bajan la guardia y realizan más transacciones de lo habitual.

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Por ello, ante cualquier sospecha o si se detectan compras o movimientos no autorizados, es clave actuar sin demora. Se recomienda contactar de inmediato a la entidad financiera, conservar todas las pruebas disponibles —como mensajes, recibos o enlaces— y presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Tecnología

Cómo optimizar los puertos USB de un portátil viejo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero

Tecnología

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: ¿cuándo y cómo ver el evento astronómico que iluminará el cielo en Navidad?

Tecnología

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Tecnología

Spotify en alerta tras confirmar filtración masiva de datos y archivos de audio en su plataforma: esto se sabe del caso

Tecnología

Nunca cometa este error con su router wifi si quiere evitar interferencias y una mala señal de internet

Tecnología

Cometer este error con frecuencia puede hacer que la batería de sus audífonos inalámbricos ya no dure lo mismo que antes

Tecnología

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Tecnología

La estafa silenciosa con la que delincuentes pueden activar la cámara de sus dispositivos y espiarlo sin que usted lo note

Tecnología

Abrir este inofensivo mensaje podría despojarlo de sus cuentas bancarias: así funciona la estafa que circula en Navidad

Tecnología

Si contesta llamadas de números desconocidos, diga estas palabras para evitar fraudes y extorsiones

En Colombia, estos casos deben reportarse a la Fiscalía General de la Nación; además, si la estafa involucra servicios bancarios, se debe informar a la Superintendencia Financiera, y si está relacionada con comercio electrónico o publicidad engañosa, a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Crecen los ataques de extorsión y el fraude con tarjetas regalo.
Crecen los ataques de extorsión y el fraude con tarjetas regalo. Foto: Getty Images

Recomendaciones para evitar estafas y fraudes

  • No comparta datos personales ni financieros o contraseñas de un solo uso por teléfono, mensaje o correo sin importar quien lo solicite.
  • Desconfíe de promociones “demasiado buenas”.
  • Verifique siempre la autenticidad de páginas y vendedores, antes de comprar.
  • Revise con frecuencia sus movimientos bancarios y crediticios.
  • Active notificaciones y alertas de su banco para monitorear cualquier movimiento inusual.

Mas de Tecnología

El puerto USB 2.0 es uno de los más antiguos y suele encontrarse en la mayoría de equipos.

Cómo optimizar los puertos USB de un portátil viejo sin tener que invertir grandes cantidades de dinero

La Navidad es un momento en el que las estafas aumentan debido a la emoción de la temporada.

Para evitar perder la prima en Navidad, esté atento a estas modalidades de estafa que podrían vaciar sus cuentas en minutos

Lluvia de estrellas

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: ¿cuándo y cómo ver el evento astronómico que iluminará el cielo en Navidad?

Las aplicaciones ofrecen una manera moderna de hacer que los rituales navideños, como los juegos o el intercambio de regalos, sean más interactivos.

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Spotify. (Photo illustration by Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images)

Spotify en alerta tras confirmar filtración masiva de datos y archivos de audio en su plataforma: esto se sabe del caso

Módem wifi

Nunca cometa este error con su router wifi si quiere evitar interferencias y una mala señal de internet

Los audífonos inalámbricos se han convertido en compañeros inseparables del día a día.

Cometer este error con frecuencia puede hacer que la batería de sus audífonos inalámbricos ya no dure lo mismo que antes

Los cajeros automáticos siguen siendo utilizados por las personas para retirar dinero en efectivo.

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

ChatGPT se renueva con mejoras clave y nuevas opciones para personalizar el ‘chatbot’

Esta estrategia de engaño ha ganado protagonismo en los últimos años.

Pilas al recibir este paquete: podría ser el inicio de una peligrosa estafa que lo deje sin dinero antes de acabar el año

Noticias Destacadas