Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Comprar billetes de la Lotería de Navidad se ha consolidado como una tradición, especialmente en países como España. Por ejemplo, este lunes, 22 de diciembre, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un evento que congrega a millones de personas frente al televisor, pendientes de que los niños canten el número de su décimo.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad regresa un año más para repartir 2.772 millones de euros en premios. El sorteo se celebrará en el Teatro Real de Madrid, cuando los niños del Colegio de San Ildefonso canten los números y los premios correspondientes a las bolas extraídas de los bombos.

El más deseado es el ‘El Gordo’, que reparte hasta 400.000 euros por décimo, aunque no es único premio grande que se reparte: el segundo premio asciende a 125.000 euros para cada décimo y el tercero se sitúa en 50.000 euros por décimo. También destacan dos cuartos premios (20.000 euros por décimo) y ocho quintos (6.000 euros por décimo).

¿Cómo comprobar si fue ganador?

Para comprobarlo puede seguir la retransmisión que se hace desde el Teatro Real de Madrid, y tiene una duración aproximada de cuatro horas, pero también recurrir a Internet y las aplicaciones móviles, que permiten conocer prácticamente en tiempo real si el décimo ha resultado agraciado, como ocurre en la web de Europa Press.

Si piensa comprar la lotería en Navidad, tenga cuidado y preste atención a estos detalles para evitar ser estafado en internet

Loterías y Apuestas del Estado facilita en su página web un comprobador de los resultados del sorteo, para lo que solo hay que indicar la cantidad jugada (por ejemplo, 20 euros) y el sorteo “22/12/2025, Sorteo Extraordinario de Navidad”.

También, puede descubrir si el décimo está premiado en la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estados, LoteriasPRO, disponible para Android e iOS. Aquí, solo hace falta escanear con el móvil el código de barras de tu décimo o el código QR del resguardo.

Además, si ha comprado algún billete de lotería desde el servicio Loterías y Apuestas del Estado, los agraciados serán notificados mediante un mensaje de texto o un correo electrónico en caso de resultar ganadores de algún premio.

Lotería de Navidad Foto: Getty Images

En los últimos años también se ha popularizado la aplicación TuLotero, que está disponible para iOS, Android y HarmonyOS. En el caso de la Lotería de Navidad, si un boleto ha salido premiado, permite cobrarlo a través de esta aplicación cuando concluye el sorteo.

Algunas administraciones, además, tienen una aplicación propia, como es el caso de La Bruja de Oro (Sort, Lleida), mientras que Doña Manolita (Madrid) y El Negrito (Alicante) permiten comprar los décimos y comprobar los resultados en su página web.

*Con información de Europa Press.