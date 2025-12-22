Tecnología

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Este evento congrega a millones de personas frente al televisor, pendientes de que los niños canten el número de su décimo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
22 de diciembre de 2025, 4:32 p. m.
Apps y webs para comprobar si su décimo tiene premio.
Apps y webs para comprobar si su décimo tiene premio. Foto: Getty Images

Comprar billetes de la Lotería de Navidad se ha consolidado como una tradición, especialmente en países como España. Por ejemplo, este lunes, 22 de diciembre, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un evento que congrega a millones de personas frente al televisor, pendientes de que los niños canten el número de su décimo.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad regresa un año más para repartir 2.772 millones de euros en premios. El sorteo se celebrará en el Teatro Real de Madrid, cuando los niños del Colegio de San Ildefonso canten los números y los premios correspondientes a las bolas extraídas de los bombos.

La lotería son Juego de azar en los que participan adquiriendo billetes que se premiarán cuando sus números coincidan, totalmente o en las formas establecidas.
La lotería son Juego de azar en los que participan adquiriendo billetes que se premiarán cuando sus números coincidan, totalmente o en las formas establecidas. Foto: Getty Images

El más deseado es el ‘El Gordo’, que reparte hasta 400.000 euros por décimo, aunque no es único premio grande que se reparte: el segundo premio asciende a 125.000 euros para cada décimo y el tercero se sitúa en 50.000 euros por décimo. También destacan dos cuartos premios (20.000 euros por décimo) y ocho quintos (6.000 euros por décimo).

¿Cómo comprobar si fue ganador?

Para comprobarlo puede seguir la retransmisión que se hace desde el Teatro Real de Madrid, y tiene una duración aproximada de cuatro horas, pero también recurrir a Internet y las aplicaciones móviles, que permiten conocer prácticamente en tiempo real si el décimo ha resultado agraciado, como ocurre en la web de Europa Press.

Tecnología

Spotify en alerta tras confirmar filtración masiva de datos y archivos de audio en su plataforma: esto se sabe del caso

Tecnología

Nunca cometa este error con su router wifi si quiere evitar interferencias y una mala señal de internet

Tecnología

Cometer este error con frecuencia puede hacer que la batería de sus audífonos inalámbricos ya no dure lo mismo que antes

Tecnología

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

Tecnología

ChatGPT se renueva con mejoras clave y nuevas opciones para personalizar el ‘chatbot’

Tecnología

Pilas al recibir este paquete: podría ser el inicio de una peligrosa estafa que lo deje sin dinero antes de acabar el año

Tecnología

El histórico Asistente de Google tiene los días contados: Gemini lo reemplazará definitivamente en 2026 por este motivo

Gente

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Si piensa comprar la lotería en Navidad, tenga cuidado y preste atención a estos detalles para evitar ser estafado en internet

Loterías y Apuestas del Estado facilita en su página web un comprobador de los resultados del sorteo, para lo que solo hay que indicar la cantidad jugada (por ejemplo, 20 euros) y el sorteo “22/12/2025, Sorteo Extraordinario de Navidad”.

También, puede descubrir si el décimo está premiado en la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estados, LoteriasPRO, disponible para Android e iOS. Aquí, solo hace falta escanear con el móvil el código de barras de tu décimo o el código QR del resguardo.

Además, si ha comprado algún billete de lotería desde el servicio Loterías y Apuestas del Estado, los agraciados serán notificados mediante un mensaje de texto o un correo electrónico en caso de resultar ganadores de algún premio.

Los números con los que se podría ganar la lotería en el día de Navidad, según la IA.
Lotería de Navidad Foto: Getty Images

En los últimos años también se ha popularizado la aplicación TuLotero, que está disponible para iOS, Android y HarmonyOS. En el caso de la Lotería de Navidad, si un boleto ha salido premiado, permite cobrarlo a través de esta aplicación cuando concluye el sorteo.

Algunas administraciones, además, tienen una aplicación propia, como es el caso de La Bruja de Oro (Sort, Lleida), mientras que Doña Manolita (Madrid) y El Negrito (Alicante) permiten comprar los décimos y comprobar los resultados en su página web.

*Con información de Europa Press.

Mas de Tecnología

Las aplicaciones ofrecen una manera moderna de hacer que los rituales navideños, como los juegos o el intercambio de regalos, sean más interactivos.

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Spotify. (Photo illustration by Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images)

Spotify en alerta tras confirmar filtración masiva de datos y archivos de audio en su plataforma: esto se sabe del caso

Módem wifi

Nunca cometa este error con su router wifi si quiere evitar interferencias y una mala señal de internet

Los audífonos inalámbricos se han convertido en compañeros inseparables del día a día.

Cometer este error con frecuencia puede hacer que la batería de sus audífonos inalámbricos ya no dure lo mismo que antes

Los cajeros automáticos siguen siendo utilizados por las personas para retirar dinero en efectivo.

Nunca ignore esta señal en un cajero automático: así operan los delincuentes para despojarlo de sus cuentas bancarias

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

ChatGPT se renueva con mejoras clave y nuevas opciones para personalizar el ‘chatbot’

Esta estrategia de engaño ha ganado protagonismo en los últimos años.

Pilas al recibir este paquete: podría ser el inicio de una peligrosa estafa que lo deje sin dinero antes de acabar el año

Nano Banana es el editor de fotos de Gemini, la IA de Google.

El histórico Asistente de Google tiene los días contados: Gemini lo reemplazará definitivamente en 2026 por este motivo

Módem wifi

Así es como muchas personas han logrado que su wifi sea más rápido y tenga cobertura en toda la casa sin gastar un solo peso

whatsapp

La función de WhatsApp que debe activar ahora mismo si quiere evitar mensajes molestos o incómodos

Noticias Destacadas