Si piensa comprar la lotería en Navidad, tenga cuidado y preste atención a estos detalles para evitar ser estafado en internet

La comodidad de comprar por internet ha venido acompañada de un aumento en los fraudes digitales, especialmente durante la temporada navideña.

Redacción Tecnología
11 de diciembre de 2025, 6:14 p. m.
Comprar lotería online es cómodo y permite adquirir décimos desde casa, sin necesidad de desplazarse a puntos de venta físicos.
Comprar lotería online es cómodo y permite adquirir décimos desde casa, sin necesidad de desplazarse a puntos de venta físicos.

Comprar billetes de la Lotería de Navidad por internet se ha convertido en una forma cómoda de adquirirlos desde casa, sin necesidad de acudir a un punto físico de venta. Sin embargo, esta facilidad también ha incrementado los intentos de fraude digital, especialmente durante la temporada navideña, cuando la demanda de lotería es más alta.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recuerda una serie de pautas básicas para evitar estafas y garantizar que la compra de boletos online sea segura.

Cómo evitar estafas al comprar lotería de Navidad online

Los expertos aconsejan verificar siempre que el sitio web sea seguro antes de realizar cualquier compra. La forma más confiable de hacerlo es ingresando directamente a la página oficial de la entidad responsable de estos juegos de azar, según el país en el que se encuentre.

Si se opta por otra plataforma autorizada, es fundamental verificar que la dirección web comience por “https://”, señal de que la conexión está cifrada. Además, conviene conservar los correos de confirmación como justificante de la transacción.

Jugar la lotería requiere de ciertas estrategias para aumentar las probabilidades de ganar.
Jugar la lotería requiere de ciertas estrategias para aumentar las probabilidades de ganar.

El instituto también advierte sobre los SMS o mensajes inesperados, enlaces sospechosos y aplicaciones no oficiales, ya que pueden ser utilizados para robar datos personales o bancarios.

Contexto: Revelan nueva estafa que involucra a la Policía y podría vaciar sus cuentas bancarias con solo hacer clic en un mensaje

Señales de alerta para no caer en fraudes

Antes de realizar cualquier compra, es importante verificar la reputación de la web y desconfiar de ofertas llamativas o precios inferiores a los habituales, ya que suelen ser indicativos de fraude.

INCIBE recuerda que las entidades encargadas nunca contactan por SMS, correo electrónico o redes sociales para ofrecer premios, boletos o promociones. Cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa y no debe responderse ni facilitar datos personales.

Asimismo, es recomendable utilizar métodos de pago seguros y evitar introducir información sensible si existe la más mínima duda sobre la fiabilidad del comercio online.

Las compras en internet pueden representar un peligro para la seguridad en línea.
Las compras en internet pueden representar un peligro para la seguridad en línea.

Qué hacer si has sido víctima de una ciberestafa

En caso de haber sido víctima de un engaño relacionado con la compra de lotería, los expertos recomiendan actuar con rapidez. Lo primero es cambiar las contraseñas de las cuentas que pudieran haberse visto comprometidas y eliminar aplicaciones de dudosa procedencia.

Si el dispositivo se ha infectado tras abrir algún archivo sospechoso, es aconsejable emplear herramientas de seguridad confiables para eliminar la amenaza y proteger el sistema. En estos casos, lo más prudente es acudir a un especialista.

Finalmente, se aconseja presentar una denuncia ante las autoridades, aportando todas las pruebas disponibles.

*Con información de Europa Press

LoteríaEstafaComprar por internet

