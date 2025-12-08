Si escucha esta frase al contestar una llamada, manténgase alerta porque puede ser una estafa

Una alerta lanzó recientemente la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá sobre una nueva modalidad de fraude telefónico en la que los estafadores se hacen pasar por asesores bancarios para engañar a las personas y obtener su información financiera.

En las llamadas, los sujetos utilizan inicialmente la frase “Vamos a simular un crédito” y prometen ventajas como incrementos en cupos de tarjetas o préstamos preaprobados para ganar la confianza de la víctima.

“Su objetivo real es obtener datos personales, inducir la apertura de enlaces maliciosos y lograr que la persona digite información sensible que les permita vaciar sus cuentas incluso antes de finalizar la comunicación”, señala la Secretaria, que realiza las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de esta modalidad de fraude:

Finalizar de inmediato cualquier llamada sospechosa.

No entregar datos personales, financieros o bancarios.

Evitar abrir enlaces enviados por desconocidos o durante una llamada.

Contactar directamente a la entidad bancaria para verificar la información y reportar el incidente.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros por teléfono ni abrir enlaces enviados durante la llamada. Los bancos nunca solicitarán activar servicios o confirmar información confidencial por esta vía”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Finalmente, quienes sean víctimas de este delito pueden recibir acompañamiento para la denuncia a través de AIDE (Atención Integral a la Denuncia), comunicándose al teléfono 601 3779595 ext. 1137.

Alertan sobre peligrosa modalidad de estafa relacionada con WhatsApp

Semanas atrás, la Secretaría de Seguridad advirtió sobre otra peligrosa modalidad de estafa sobre la que hay que tener mucho cuidado.

De acuerdo con la entidad, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello, utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Señales que indican que puede ser una estafa

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.

Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.