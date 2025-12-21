Tecnología

La función de WhatsApp que debe activar ahora mismo si quiere evitar mensajes molestos o incómodos

En momentos que requieren concentración, la llegada masiva de notificaciones puede resultar inapropiada; sin embargo, los usuarios tienen a su alcance una opción que les permite mantener ese flujo bajo control.

Redacción Tecnología
21 de diciembre de 2025, 3:09 p. m.
WhatsApp es una aplicación ampliamente usada en el mundo.
WhatsApp es una aplicación ampliamente usada en el mundo.

En un mundo donde la comunicación es clave en todo momento, las aplicaciones de mensajería se han convertido en una de las herramientas más utilizadas en la actualidad, gracias a su practicidad y eficiencia a la hora de enviar mensajes o intercambiar distintos tipos de información.

Ante la necesidad de permanecer conectados, la tecnología ha desarrollado múltiples opciones que están a disposición de los usuarios para que puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. En ese contexto, WhatsApp se ha consolidado como una parte fundamental del día a día de millones de personas.

En la vida cotidiana, esta aplicación cumple un papel clave al facilitar la coordinación de actividades, desde asuntos familiares y compromisos personales hasta temas laborales o académicos. Los chats individuales y grupales funcionan como espacios de organización, donde se toman decisiones, se aclaran dudas y se mantiene un contacto constante. Además, el uso de audios, imágenes y emojis contribuye a una comunicación más cercana y expresiva.

WhatsApp, una popular aplicación de mensajería, puede estar consumiendo una cantidad significativa de almacenamiento, lo que dificulta la gestión de los recursos del teléfono.
La llegada de notificaciones masivas puede ser molesta. Foto: Getty Images

Sin embargo, uno de los aspectos que suele generar incomodidad es la llegada constante de notificaciones, especialmente en momentos o espacios en los que se requiere concentración y no ser interrumpido. Ante esta situación, una solución práctica es silenciar las notificaciones de determinados chats, en especial aquellos con mayor volumen de mensajes.

La forma fácil de borrar el historial de búsquedas de Instagram que recomiendan los expertos

Cómo controlar las notificaciones en WhatsApp

El servicio de mensajería ofrece la posibilidad de silenciar llamadas y mensajes de chats individuales o grupales durante un periodo de tiempo determinado, una función diseñada para reducir las interrupciones sin perder el acceso a la información.

Al activar esta opción, los mensajes continúan llegando con normalidad, pero el dispositivo no emite sonidos ni vibraciones para notificarlos. El proceso es sencillo: basta con abrir la conversación, acceder al nombre del contacto o grupo y activar la opción de silenciar notificaciones. Luego, se puede elegir el tiempo durante el cual se desea mantener el chat en silencio, quedando la configuración aplicada de inmediato.

WhatsApp deja de funcionar este 31 de octubre en esta lista de celulares
WhatsApp se convirtió en una app tanto para la comunicación personal como laboral. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta herramienta resulta especialmente útil en grupos con alta actividad o en momentos que requieren mayor concentración, ya que permite mantener las conversaciones disponibles sin generar constantes alertas.

En caso de querer revertir la acción, el usuario solo debe ingresar nuevamente al chat silenciado y desactivar la opción correspondiente para que las notificaciones vuelvan a funcionar con normalidad.

Instagram, ahora también en el televisor: así funciona la nueva experiencia sin usar el celular

Cabe destacar que, cuando se silencia un chat grupal desde el teléfono móvil, este ajuste se aplica automáticamente en WhatsApp Web y en la versión de escritorio. No obstante, el resto de las configuraciones de notificaciones se gestionan de forma independiente entre el celular y el computador.

Noticias Destacadas