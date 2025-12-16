Suscribirse

Instagram, ahora también en el televisor: así funciona la nueva experiencia sin usar el celular

La intención es llevarlo a más mercados en un futuro.

Redacción Tecnología
16 de diciembre de 2025, 9:25 p. m.
Críticos advierten que la selección algorítmica puede crear “cámaras de eco” y amplificar contenido dañino.
Instagram, ahora también en el televisor para ver los 'reels' con amigos. (Foto de referencia) | Foto: NurPhoto via Getty Images

Instagram lanzó una nueva aplicación para Fire TV con la que permite llevar a una pantalla más grande los reels de esta red social para verlos con los amigos o en familia.

La plataforma para TV es una nueva aplicación que busca incentivar el visionado de videos cortos en una pantalla más grande y con amigos, como una alternativa a la experiencia individual en la pantalla del móvil.

Está disponible por el momento solo para Fire TV de Amazon, en una prueba que Meta ha iniciado en Estados Unidos este martes, 16 de diciembre, como informa en un comunicado compartido en su blog de noticias. La intención es llevarlo a más mercados en un futuro.

Instagram introduce una actualización que hace más dinámico el consumo de contenido.
La nueva función de Instagram optimiza la forma en que los usuarios interactúan con los Reels. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En un primer momento, los usuarios verán que los reels aparecen agrupados por canales según sus intereses, y cuando quieran uno en concreto, este se reproducirá automáticamente y con sonido.

Esta aplicación se puede descargar directamente de la App Store de Amazon. Los usuarios pueden vincular hasta cinco cuentas diferentes de Instagram, e incluso crear en el momento una cuenta separada solo para usar en Instagram para TV.

La compañía pretende ampliar también las funciones que ofrece, entre las que cita usar el smartphone como si fuera un mando a distancia para navegar por la interfaz, compartir los feeds con amigos y facilitar la forma de ponerse al día con los creadores de contenido favoritos.

Desde Instagram han subrayado que al tratarse de una experiencia grupal y familiar, los reels que se muestran en la prueba tienen todos una clasificación PG-13, la misma que guía los contenidos de las cuentas para adolescentes. Asimismo, se mantienen las limitaciones y los controles parentales para los adolescentes.

Un ajuste poco conocido en los televisores inteligentes puede convertir cualquier sala de estar en un pequeño cine en casa.
Instagram, ahora también en el televisor para ver los 'reels' con amigos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, días atrás, la compañía también adelantó que ha comenzado a probar un asistente de soporte con IA, con el que pretende ofrecer ayuda instantánea y personalizada para cada usuario, disponible las 24 horas del día.

Este asistente podrá ofrecer ayuda para recuperar una cuenta, así como indicaciones para actualizar la configuración o administrar el perfil. No obstante, la compañía ha matizado que se está comenzando a probar primero en Facebook a nivel global, aunque también está explorando su implementación en el resto de aplicaciones en el futuro.

*Con información de Europa Press.

