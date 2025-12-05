¿Problemas con su cuenta de Facebook o Instagram? Meta lanza nuevas herramientas para una recuperación más rápida y segura

Meta anunció mejoras para acceder al soporte de cuentas en Facebook e Instagram, con un nuevo centro de ayuda unificado, asistencia impulsada por inteligencia artificial (IA) y procesos de recuperación de cuentas más ágiles.

La compañía propietaria de Instagram y Facebook reconoció que, aunque trabajan para proteger las cuentas de los usuarios reforzando la seguridad y ofreciendo ayuda mediante el soporte de cuentas, no siempre han cumplido con las expectativas y necesidades de los usuarios.

En este marco, Meta anunció algunas mejoras para facilitar la experiencia de soporte, con nuevas formas de obtener asistencia para las cuentas mediante un nuevo centro de ayuda unificado en Facebook e Instagram que reúne todas las herramientas en un mismo espacio.

Como explicó en un comunicado, este nuevo centro de ayuda permite a los usuario comunicar cualquier problema con su cuenta, así como encontrar respuestas rápidas sobre cualquier incidente con la búsqueda de Meta basada en IA, entre otras novedades.

Así, Meta indicó que las mejoras para el soporte de cuentas ya se han comenzado a lanzar a nivel global para las aplicaciones de Facebook e Instagram, tanto en su versión para iOS como para Android.

Siguiendo esta línea, la compañía también adelantó que ha comenzado a probar un asistente de soporte con IA, con el que pretende ofrecer ayuda instantánea y personalizada para cada usuario, disponible las 24 horas del día.

Meta facilita el acceso al soporte de cuentas con un nuevo centro de ayuda unificado en Facebook e Instagram. | Foto: Europa Press

Este asistente podrá ofrecer ayuda para recuperar una cuenta, así como indicaciones para actualizar la configuración o administrar el perfil. No obstante, la compañía ha matizado que se está comenzando a probar primero en Facebook a nivel global, aunque también está explorando su implementación en el resto de aplicaciones en el futuro.

Recuperación de cuenta más sencilla

Además de todo ello, la compañía liderada por Mark Zuckerberg también compartió que están mejorando los sistemas de seguridad con IA. Este sistema está en funcionamiento durante todo el día y se basa en un método para detectar y bloquear posibles amenazas, como el ‘hackeo’ y el phishing, mediante el análisis de distintas señales en tiempo real, que diferencian entre el uso de usuarios legítimos o el uso por parte de atacantes.

Este sistema está en funcionamiento durante todo el día y se basa en un método para detectar y bloquear posibles amenazas. | Foto: Getty Images

Por ejemplo, bloquean inicios de sesión sospechosos o marcan las cuentas como comprometidas antes de que puedan producir daños. Como resultado de este sistema, Meta señaló que ha logrado reducir los ataques a cuentas nuevas en Facebook e Instagram más de un 30 por ciento a nivel global.

Sin embargo, en algunas ocasiones, el sistema de seguridad con IA ha ocasionado la desactivación de cuentas por error. Así, para evitar estas situaciones, la compañía también precisó que los últimos avances en IA implementados a este sistema han ayudado a reducir estos fallos y que ha mejorado el proceso de apelaciones para que los usuarios puedan reclamar recuperar su cuenta de forma más rápida y sencilla.

Concretamente, el proceso de apelaciones en Facebook e Instagram ahora cuenta con menos pasos y asistencia de IA para los casos elegibles, lo que permite obtener una decisión de forma más rápida, aligerando el tiempo de espera.

Asimismo, Meta especificó que los usuarios ahora verán “opciones de recuperación correctas en los momentos adecuados” y que enviará alertas mejoradas por SMS y correo electrónico sobre actividades en riesgo. Igualmente, se ha mejorado el sistema de reconocimiento del dispositivo que se usa habitualmente y las ubicaciones familiares.

Los usuarios también disponen de más métodos de recuperación, incluida una opción de tomar un video selfie para verificar aún más la identidad en cuestión.