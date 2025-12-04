Gigante tecnológico sorprende con el lanzamiento de su primer teléfono multiplegable: estas son sus características

Samsung Electronics anunció el lanzamiento de su primer teléfono inteligente multiplegable en su carrera por seguir el ritmo de las innovaciones de sus rivales de rápido movimiento.

El esperado ‘Galaxy Z TriFold’ saldrá a la venta en Corea del Sur el 12 de diciembre y luego se lanzarán en otros mercados, incluidos China, Taiwán, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Este sería el primer ‘smartphone’ de la marca que se despliega dos veces para ofrecer una pantalla envolvente de gran tamaño que proporciona “la máxima productividad” para el trabajo y “una visualización cinematográfica”.

Nuevo teléfono plegable de Samsung | Foto: X/@SamsungGulf

El nuevo dispositivo cuenta con un diseño de plegado hacia dentro para proteger la pantalla principal, que utiliza dos bisagras ‘Armor FlexHinge’ perfeccionadas de diferentes tamaños con una estructura de doble carril.

En principio, el ‘Galaxy Z Trifold’ se comercializará como un único modelo en color negro con 16 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento, a un precio de 2.449 dólares estadounidenses.

“El primer modelo triple de Samsung se enviará en un volumen muy limitado, pero la escala no es el objetivo”, dijo Liz Lee, directora asociada de Counterpoint Research, en una declaración compartida con CNBC.

El grosor de este nuevo plegable es de 3,9 milímetros en su parte más delgada, que aumenta a los 12,9 milímetros cuando está completamente plegado.

More space. More clarity. More freedom to work, create and entertain — all in one unique infolding design. The Galaxy Z TriFold is versatile as it is stunning. #GalaxyZTriFold pic.twitter.com/rli26lFaU3 — SamsungGulf (@SamsungGulf) December 3, 2025

En su parte exterior, las bisagras del ‘Galaxy Z TriFold’ cuentan con una carcasa de titanio para proteger el mecanismo de plegado y el marco del ‘smartphone’ está reforzado con ‘Advanced Armor Aluminum’. La carcasa trasera, por su parte, está reforzada con fibra de vidrio cerámica.

Samsung ha detallado que la pantalla principal ha sido pensada con el foco en la versatilidad y la productividad, ya que funciona de manera similar a tres ‘smartphones’ de 6,5 pulgadas, ofreciendo más espacio para realizar múltiples tareas.

Igualmente, la experiencia se puede personalizar, ya que se puede cambiar el tamaño de las aplicaciones en varias ventanas, según las necesidades del momento.

Por ejemplo, para revisar documentos y redactar mensajes al mismo tiempo. También es versátil a la hora de gestionar llamadas o recibir notificaciones, ya que el usuario puede responder sin interrumpir su flujo de trabajo.

Galaxy Z TriFold de Samsung Electronics | Foto: X/@SamsungGulf Samsung

El ‘TriFold’ cuenta con la mayor capacidad de batería de Samsung entre sus modelos plegables y admite una carga superrápida que alcanza el 50 % en 30 minutos.

La cámara del nuevo ‘Galaxy Z TriFold’ se compone de un sensor gran angular de 200 MP con estabilización óptica y apertura f/1.7, una lente ultra gran angular de 12 MP, y una cámara teleobjetivo de 10 MP. Las cámaras frontales principal y exterior, por su parte, cuentan en ambos casos con una lente de 10 MP.

De la misma forma, Gemini Live también ha sido adaptado para la experiencia ‘TriFold’, mejorado con IA multimodal que entiende lo que los usuarios ven, dicen y hacen.