Android 16 ya está aquí: estas son las funciones con inteligencia artificial y los cambios que transformarán su teléfono

Android se ha consolidado como el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo, presente en millones de dispositivos de distintas marcas y gamas. Su flexibilidad, su amplio ecosistema de aplicaciones y su constante evolución lo han convertido en una plataforma esencial para el funcionamiento diario de teléfonos, tablets y otros dispositivos inteligentes.

Sin embargo, una parte clave de su relevancia radica en las actualizaciones, un proceso que muchos usuarios suelen pasar por alto, pero que incide directamente en la seguridad, el rendimiento y la experiencia general del equipo.

Recientemente, la actualización de Android 16 introdujo funciones como los ‘resúmenes de notificaciones’ impulsados por inteligencia artificial (IA) y nuevos controles parentales que se gestionan directamente desde el dispositivo del menor.

Aunque muchos usuarios las pasan por alto, las actualizaciones son esenciales. | Foto: Getty Images

Además, Google modificó la frecuencia con la que actualiza su sistema operativo para que las novedades más importantes no lleguen solo una vez al año. En su lugar, anunciará lanzamientos más constantes, como el que comenzó a distribuirse este martes con la actualización de diciembre.

Con este cambio, la compañía busca que los usuarios reciban “las últimas funciones en cuanto estén disponibles”, empezando por la nueva actualización de Android 16, que incorpora mejoras basadas en IA, nuevas opciones de personalización y una administración de controles parentales más sencilla, según informó en un comunicado.

En cuanto a las funciones potenciadas por IA, Android 16 ahora ofrece resúmenes de notificaciones que permiten visualizar de un vistazo el contenido condensado de mensajes y chats. También incluye una nueva organización de las notificaciones que silencia de forma automática aquellas que se consideran menos prioritarias.

Android se ha posicionado como el sistema operativo móvil más usado en el mundo. | Foto: Getty Images

La actualización añade, además, nuevas posibilidades de personalización: formas adicionales de iconos, iconos temáticos y la opción de oscurecer la mayoría de aplicaciones que utilizan interfaces claras.

Por último, Google simplificó la administración de los controles parentales desde la ‘Configuración’ de Android y directamente en el dispositivo del menor. Los ajustes relacionados con tiempo de uso, periodos de inactividad o restricciones de apps específicas ahora están protegidos con un PIN.

La actualización de Android 16 comenzó a implementarse este martes en los dispositivos Pixel compatibles.