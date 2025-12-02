Suscribirse

Google confirma la realización de un evento clave donde dará a conocer las nuevas funciones de su plataforma de realidad extendida

El evento promete dar a conocer nuevas experiencias, funciones y herramientas para dispositivos XR.

Redacción Tecnología
2 de diciembre de 2025, 1:03 p. m.
La compañía quiere mostrar cómo Android XR evolucionará en los próximos meses y qué capacidades tendrá dentro del ecosistema Google.
La compañía quiere mostrar cómo Android XR evolucionará en los próximos meses y qué capacidades tendrá dentro del ecosistema Google.

Google se prepara para un nuevo evento de presentación: The Android Show – Edición XR, que tendrá lugar el próximo lunes 8 de diciembre. En esta ocasión, el foco será la plataforma de realidad extendida Android XR, y se espera que la compañía revele novedades sobre sus funciones y herramientas.

Presentado inicialmente en diciembre de 2024, Android XR es el sistema operativo con el que Google avanza en su objetivo de construir un ecosistema sólido de realidad virtual y aumentada. La plataforma fue diseñada desde cero con la inteligencia artificial (IA) de Gemini integrada de forma nativa.

Las personas tendrían nuevas opciones de personalización en Android.
Google realizará una edición especial del evento The Android Show, enfocada únicamente en XR. | Foto: Getty Images

Google presentará avances de Android XR y Gemini en su próximo evento del 8 de diciembre

Este sistema operativo es el que da vida al primer visor de realidad extendida de Samsung, el Galaxy XR, lanzado en octubre de este año. Ahora, Google pretende compartir algunas actualizaciones relevantes para esta plataforma de realidad mixta antes de que finalice 2025.

Contexto: Google celebra la Navidad con un Doodle especial: la curiosidad que sorprende a sus usuarios este diciembre

Para ello, la compañía ha anunciado una nueva edición de The Android Show, dedicada esta vez por completo a XR. El evento se celebrará el lunes 8 de diciembre a las 19:00 (hora peninsular española) y podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube.

Según detalla en la página oficial del evento, se trata de una presentación en la que se mostrarán “las últimas innovaciones y experiencias XR” que ofrecerá el sistema operativo para dispositivos de realidad extendida.

Su integración con funciones visuales y de búsqueda en tiempo real lo convirtió en una pieza clave dentro de la plataforma.
Android XR es la plataforma de realidad extendida de Google. | Foto: VCG via Getty Images

Aunque la empresa no ha adelantado detalles específicos sobre los anuncios, sí ha confirmado que presentará actualizaciones tanto para visores como para gafas inteligentes. Además, la inteligencia artificial de Gemini será el eje principal del encuentro, ya que, según la descripción del vídeo promocional, se explicará cómo esta IA permitirá ofrecer “una experiencia más conversacional, contextual y útil” a los usuarios.

*Con información de Europa Press

