Google confirma la realización de un evento clave donde dará a conocer las nuevas funciones de su plataforma de realidad extendida

Google se prepara para un nuevo evento de presentación: The Android Show – Edición XR, que tendrá lugar el próximo lunes 8 de diciembre. En esta ocasión, el foco será la plataforma de realidad extendida Android XR, y se espera que la compañía revele novedades sobre sus funciones y herramientas.

Presentado inicialmente en diciembre de 2024, Android XR es el sistema operativo con el que Google avanza en su objetivo de construir un ecosistema sólido de realidad virtual y aumentada. La plataforma fue diseñada desde cero con la inteligencia artificial (IA) de Gemini integrada de forma nativa.

Google realizará una edición especial del evento The Android Show, enfocada únicamente en XR. | Foto: Getty Images

Este sistema operativo es el que da vida al primer visor de realidad extendida de Samsung, el Galaxy XR, lanzado en octubre de este año. Ahora, Google pretende compartir algunas actualizaciones relevantes para esta plataforma de realidad mixta antes de que finalice 2025.

Para ello, la compañía ha anunciado una nueva edición de The Android Show, dedicada esta vez por completo a XR. El evento se celebrará el lunes 8 de diciembre a las 19:00 (hora peninsular española) y podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube.

Según detalla en la página oficial del evento, se trata de una presentación en la que se mostrarán “las últimas innovaciones y experiencias XR” que ofrecerá el sistema operativo para dispositivos de realidad extendida.

Android XR es la plataforma de realidad extendida de Google. | Foto: VCG via Getty Images

Aunque la empresa no ha adelantado detalles específicos sobre los anuncios, sí ha confirmado que presentará actualizaciones tanto para visores como para gafas inteligentes. Además, la inteligencia artificial de Gemini será el eje principal del encuentro, ya que, según la descripción del vídeo promocional, se explicará cómo esta IA permitirá ofrecer “una experiencia más conversacional, contextual y útil” a los usuarios.