Su celular ya no necesita tener funda: esta es la nueva tendencia que ‘promete’ protegerlo el doble ante caídas y rayones

Es común que los celulares sufran caídas, golpes o rayones inesperados. Algunos pueden ser leves y no generar mayor afectación, pero otros, si son más fuertes, pueden comprometer la calidad y el correcto funcionamiento del equipo. Por este motivo, muchos usuarios priorizan el cuidado de su móvil, ya que de él dependen gran parte de las actividades de su día a día.

Llamadas, mensajes, acceso a información y almacenamiento de datos son solo algunas de las funciones que las personas realizan desde su celular. Sin embargo, un descuido puede provocar una caída o impacto, y es en estos casos donde las fundas diseñadas para protegerlos cumplen un papel fundamental.

Aunque a simple vista parecen un accesorio meramente estético, su función va mucho más allá de darle estilo al teléfono: aportan protección, durabilidad y comodidad de uso. Incluso sin golpes, el celular está expuesto al roce con superficies ásperas, llaves, monedas u otros objetos dentro de bolsillos o bolsos.

La pantalla del celular se puede romper por un fuerte golpe. | Foto: Getty Images

La funda evita que la parte trasera y los bordes se rayen o deterioren, y actúa como una barrera que absorbe impactos, reduciendo significativamente el riesgo de daños en la pantalla o la carcasa.

Como ocurre con muchos dispositivos y accesorios, las fundas también han evolucionado con el tiempo, ofreciendo opciones más avanzadas y resistentes para responder a las necesidades de los usuarios. Los celulares actuales incorporan tecnologías que los hacen más robustos, pero, según tycsports.com, la tendencia es reemplazar carcasas por materiales más livianos y a la vez resistentes.

Por eso han surgido alternativas como los recubrimientos líquidos, capaces de formar una película protectora, o los vidrios de cerámica, que brindan mayor resistencia ante caídas y golpes, evitando roturas y rayones. Además, existe la tecnología nanocoating, que funciona mediante la aplicación de un recubrimiento ultrafino que se adhiere a los componentes externos del dispositivo para crear una capa protectora invisible.

Las fundas de celular han ganado popularidad en los últimos años. | Foto: Getty Images