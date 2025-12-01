Los tres ajustes que debería aplicar ahora mismo en su celular para optimizar el rendimiento y evitar molestos bloqueos

Un celular lento puede convertirse en un verdadero problema, ya que dificulta la interacción normal con las aplicaciones y limita el uso de muchas de sus funciones. Esto termina afectando la productividad del usuario y, en general, la experiencia de uso. Por eso, comprender de dónde proviene la falla es fundamental para actuar con rapidez y tomar las medidas necesarias que permitan mejorar el rendimiento del dispositivo.

Una de las causas más comunes del bajo desempeño es la acumulación de datos temporales, imágenes duplicadas, documentos olvidados y aplicaciones que siguen ejecutándose en segundo plano sin que el usuario lo note. Todos estos elementos consumen memoria RAM y almacenamiento, reduciendo la capacidad del móvil para trabajar con fluidez.

Cuando el teléfono está cerca de llenarse, su rendimiento se ve aún más comprometido, pues el sistema necesita un mínimo de espacio libre para realizar tareas básicas como actualizar aplicaciones, guardar archivos temporales o ejecutar procesos internos. Si no cuenta con esa capacidad, el funcionamiento se vuelve más lento y torpe.

Los archivos pesados pueden llenar rápidamente el espacio de almacenamiento del celular. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Pensando en soluciones prácticas y al alcance de cualquier persona, sin necesidad de acudir a un técnico ni invertir dinero, eleconomista.es sugiere tres pasos clave para mejorar el rendimiento del móvil:

1. Eliminar aplicaciones que no se utilizan: Con el tiempo, es común descargar apps que terminan en el olvido, pero que siguen ocupando espacio y consumiendo recursos. Para eliminarlas, solo hay que ir a ‘Ajustes’, buscar la sección de aplicaciones y revisar la lista disponible para desinstalar las que ya no se necesiten.

2. Verificar si hay actualizaciones pendientes: Muchos usuarios pasan por alto este detalle, pero mantener el sistema actualizado es clave no solo para mejorar el desempeño, sino también para reforzar la seguridad del equipo y evitar vulnerabilidades. Basta con ingresar a ‘Configuración’ y revisar en el apartado General si hay actualizaciones disponibles.

3. Liberar espacio de almacenamiento: Los teléfonos suelen acumular archivos basura que se quedan ocultos por meses: fotos o videos reenviados, documentos PDF, descargas temporales y otros elementos que ocupan espacio sin aportar nada. Eliminarlos permite que el sistema tenga margen suficiente para funcionar de manera más ágil.

La falta de almacenamiento puede afectar el rendimiento del celular. | Foto: Getty Images