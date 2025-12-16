Suscribirse

Tecnología

La forma fácil de borrar el historial de búsquedas de Instagram que recomiendan los expertos

Las consultas hechas dentro de la app influyen en el contenido que aparece en el feed.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 11:02 p. m.
Beneficios de borrar el historial de búsquedas en Instagram.
El historial de búsquedas puede revelar intereses personales guardados en el dispositivo. | Foto: Getty Images / Canva

Las redes sociales además de ofrecer entretenimiento o informarse también almacenan huellas, pues cada perfil, palabra o tema que es buscado queda registrado y se convierte en una pista para los algoritmos que deciden qué mostrar en pantalla.

Aunque este funcionamiento esta diseñado para mejorar la experiencia, expertos señalaron que hay que revisar el historial debido a que puede contener datos e información sensible, especialmente cuando el celular lo toma otra persona.

Expertos en ciberseguridad señalan que para tratar este tema en Instagram hay una opción para eliminar el historial de búsquedas, trata de un ajuste simple, pero efectivo para eliminar el registro, mejorar la protección de datos personales y en el tipo de contenidos que la red social sugiere con el paso del tiempo.

Por qué conviene limpiar el registro de búsquedas

De acuerdo con análisis en ciberseguridad, el historial puede guardar datos como intereses, contactos específicos e incluso hábitos personales.

El portal especializado WhatIsMyIPAddress advierte que navegar parece una acción cotidiana sin riesgos, hasta que esa información queda expuesta a terceros sin autorización:

”Navegar es completamente inofensivo, ¿verdad? Eso es hasta que tu historial de navegación revela toda tu información privada a un desconocido. Por eso debes acostumbrarte a borrar tu historial de búsqueda con regularidad".

El historial puede revelar más datos privados de los que muchos usuarios imaginan.
Portales de ciberseguridad advierten que los registros de búsqueda no son tan inocentes como aparentan. | Foto: Getty Images

Aunque Instagram no muestra estas búsquedas a otros usuarios, cualquier persona que tome el celular podría revisar el dispositivo, encontrando los intereses, nombres de perfiles, temas delicados o simples curiosidades quedan visibles y en ciertos casos, pueden resultar incómodos.

Por esa razón, además de limpiar el historial, los expertos sugieren reforzar la seguridad del celular y de la aplicación con métodos de bloqueo adicionales.

Contexto: Instagram sorprende con una función que por fin pone el algoritmo en manos del usuario

El paso a paso para borrar el historial en Instagram

El procedimiento para eliminar estas búsquedas es sencillo y se realiza desde la propia aplicación.

En la aplicación, acceda al perfil personal, ubicado en la esquina inferior derecha, luego, al tocar el ícono de las tres líneas en la parte superior, se despliega el menú de ‘Configuración y actividad’.

Logo de Instagram
La opción se encuentra dentro del perfil, en el menú de configuración de la cuenta. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dentro de ese apartado, es necesario ingresar a ‘Tu actividad’ y buscar la sección de ‘Búsquedas recientes’.

Allí aparece la opción para borrar todo el registro acumulado. Con un solo toque, la lista se elimina por completo.

