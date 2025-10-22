“Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”: qué significa esta notificación en WhatsApp y cómo solucionarla pronto

A muchos usuarios les ha ocurrido que, mientras navegan o chatean por WhatsApp, sale este anuncio: “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo”. Esta notificación suele generar curiosidad sobre su causa y las posibles soluciones.

No se trata de un fallo grave. Por lo general, el mensaje aparece cuando la aplicación no puede descifrar temporalmente un mensaje debido a que la conexión entre los dispositivos del remitente y del receptor no está correctamente sincronizada. Esto puede suceder si uno de los usuarios ha reinstalado la aplicación, cambiado de teléfono o tiene una conexión inestable a internet.

WhatsApp requiere de una conexión a internet estable para poder funcionar correctamente. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La buena noticia es que la solución suele ser sencilla. Según explica el servicio en su Centro de Ayuda, lo primero que se debe verificar es la conexión a internet. Es importante que ambos dispositivos estén conectados simultáneamente y cuenten con una red estable, para que los mensajes se envíen y reciban correctamente.

En muchos casos, la red wifi a la que están conectadas las personas no ofrece una señal adecuada. En ese sentido, se aconseja cambiar de ubicación, reiniciar el router o, si es posible, utilizar los datos móviles.

Otro aspecto fundamental es asegurarse de que tanto el remitente como el destinatario tengan instalada la versión más reciente de WhatsApp, dado que las actualizaciones corrigen errores, mejoran la seguridad y garantizan la compatibilidad entre dispositivos.

Si el mensaje no se entregó correctamente, se sugiere pedir al remitente que lo reenvíe. En muchos casos, el contenido se carga con normalidad después de hacerlo.

La aplicación de mensajería ofrece varias opciones para gestionar las conversaciones. | Foto: Anadolu via Getty Images

También es importante confirmar que se está utilizando el celular principal —ya sea con sistema operativo iOS o Android—, el mismo con el que se registró la cuenta de WhatsApp. La aplicación exige iniciar sesión en ese dispositivo al menos una vez cada 14 días para mantener activa la conexión con los equipos vinculados.