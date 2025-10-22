Con el paso de los años, WhatsApp ha evolucionado constantemente para ofrecer una experiencia más completa y dinámica a sus usuarios. La plataforma, propiedad de Meta, ha incorporado herramientas que facilitan la comunicación y mejoran la interacción diaria. Estas innovaciones reflejan el compromiso de la compañía por mantenerse a la vanguardia y adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas.

No obstante, este avance continuo también implica dejar atrás ciertos dispositivos que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios. A partir del 31 de octubre de 2025, varios modelos de teléfonos quedarán sin soporte oficial, lo que impediría seguir utilizando la aplicación de mensajería.

WhatsApp ha evolucionado constantemente para ofrecer una experiencia más completa y dinámica a sus usuarios. | Foto: 123RF

Esta decisión forma parte de la estrategia de Meta para optimizar el rendimiento de WhatsApp, reforzar la seguridad de los datos y centrar sus esfuerzos en equipos con versiones más recientes de Android e iOS. Por ello, es fundamental que los usuarios verifiquen si su dispositivo será afectado y tomen medidas preventivas para resguardar su información.

Dispositivos que perderán acceso a WhatsApp

De acuerdo con la información publicada en el Centro de Ayuda de WhatsApp y en el blog oficial de la aplicación, todos los dispositivos que operen con Android 5.0 o versiones anteriores, así como aquellos con iOS 15.1 o inferior, dejarán de ser compatibles con la plataforma a partir del 31 de octubre de 2025.

Esta es la lista de modelos que quedarán sin soporte y sin acceso a WhatsApp. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto significa que dichos teléfonos no recibirán actualizaciones ni podrán acceder a las funciones del servicio de mensajería. Esta es la lista de modelos que quedarán sin soporte y que, por tanto, no podrán seguir utilizando WhatsApp después de la fecha establecida.