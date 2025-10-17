Suscribirse

WhatsApp buscaría reducir el contenido spam en la plataforma con esta importante medida

Esta decisión forma parte de una prueba que Meta lanzará en una docena de países en las próximas semanas.

Redacción Tecnología
17 de octubre de 2025, 11:23 p. m.
Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.
WhatsApp introducirá un límite mensual para los mensajes sin repuesta que las personas y empresas envíen a desconocidos con el objetivo de reducir el ‘spam’ en su servicio de mensajería.

La compañía tecnológica va contabilizar en un nuevo límite mensual todos los mensajes que personas y empresas envíen a contactos desconocidos, como ha informado TechCrunch.

La finalidad es reducir el problema de ‘spam’ que afecta al servicio, y por ello, sacará del límite aquellos mensajes que sí reciban respuesta. Cuando la persona o la empresa esté próxima a alcanzar el límite, recibirá una notificación.

Esta limitación forma parte de una prueba que Meta lanzará en una docena de países en las próximas semanas, y por el momento no tiene una cantidad de mensajes específica, ya que está barajando varios.

Meta ha decidido romper un hito histórico al integrar publicidad y suscripciones en WhatsApp.
¿Adiós a las capturas de pantalla en WhatsApp? Así funcionaría la nueva medida de privacidad

Con el fin de fortalecer la privacidad y evitar que las imágenes personales sean copiadas o difundidas sin permiso, WhatsApp añadió una nueva medida de seguridad que prohíbe realizar capturas de pantalla de las fotos de perfil.

Esta actualización, que se está activando gradualmente en distintas regiones, impide que tanto contactos como desconocidos guarden la fotografía de otro usuario, reduciendo el riesgo de que sus datos o su identidad sean usados con fines malintencionados.

Con esta decisión, la plataforma refuerza su compromiso por ofrecer un entorno más seguro en medio de un panorama digital donde las filtraciones, el robo de información y las suplantaciones son cada vez más frecuentes.

Con esta actualización, WhatsApp busca ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su privacidad y reducir la exposición no deseada de su información personal dentro de la aplicación. Ahora, al intentar capturar la imagen de perfil de un contacto en tamaño ampliado, el sistema bloquea la acción mostrando una pantalla en negro o un aviso que informa que no es posible realizarla.

Esta medida se integra a las funciones recientes de seguridad implementadas por la plataforma, como la restricción de capturas en fotos y videos efímeros, reforzando su compromiso con la protección de los datos y la prevención del uso indebido de las imágenes personales.

Si bien esta nueva función representa un avance importante en materia de privacidad, no ofrece una protección total. Los usuarios aún pueden visualizar la miniatura de la foto de perfil en la lista de conversaciones o en los detalles del contacto, y nada impide que alguien capture la imagen usando otro dispositivo externo.

Con información de Europa Press

