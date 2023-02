Meta le pone la lupa al contenido íntimo e ilegal en redes sociales con el desarrollo de una novedosa plataforma

Meta anunció el lanzamiento de una herramienta la cual le hará frente al contenido de pornografía infantil e imágenes explicitas, que están vetados y son ilegales en redes sociales.

“Anunciamos que Facebook e Instagram son miembros fundadores de una nueva plataforma, disponible también en español, diseñada para evitar de forma proactiva que las imágenes íntimas de los jóvenes se difundan en Internet”, dio a conocer la compañía en su sitio web.

Con el apoyo del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), Meta querrá combatir el tráfico y difusión de este tipo de contenido, los cuales atentan contra la integridad de los menores de edad, afecta la intimidad de los usuarios y no permite una experiencia amena en internet.

Plataforma 'Take It Down', desarrollada por Meta. - Foto: Meta

Cabe señalar que el proyecto hace parte del éxito que tuvo la plataforma StopNCII, la cual también contó con la participación de Meta. Fue lanzada en 2021 con el apoyo de South West Grid for Learning (SWGfL) y más de 70 ONGs alrededor del mundo. Al igual que esta nueva herramienta, la plataforma funcionó para evitar la propagación de imágenes íntimas en línea.

La campaña StopNCII fue un éxito en 2021. Ahora, Meta quiere replicar sus resultados. - Foto: Meta

El nombre de esta campaña es Take It Down y será una plataforma diseñada para evitar de forma proactiva el flujo de imágenes y material indebido que se puede encontrar en el espectro digital. “Que una imagen íntima personal se comparta con otros puede ser aterrador y abrumador, especialmente para los jóvenes. La sensación puede ser aún peor cuando alguien intenta utilizar esas imágenes como amenaza para obtener más imágenes, contactos sexuales o dinero, un delito conocido como sextorsión”, describe el comunicado que anuncia la noticia.

La plataforma le permitirá a los jóvenes recuperar el control de sus imágenes íntimas. Para conocer cómo ejecutarla, hay que ir a la página www.TakeItDown.NCMEC.org/es, en la cual se explican las instrucciones para usarlo y conocer todo el esquema de seguridad contemplado en caso de ser víctima de una exposición de contenido íntimo.

La campaña buscará eliminar los intentos de extorsión y acoso hacía los adolescentes presentes en Facebook e Instagram. - Foto: Semana

Take It Down asigna un código numérico a la imagen o video de forma privada y directamente desde el dispositivo del usuario que hace el reporte. Una vez que se envía la solicitud al NCMEC, empresas como Meta pueden utilizarlo para encontrar copias de la imagen, retirarlas y evitar que el contenido se publique en otros aplicaciones en el futuro.

El lanzamiento de esta herramienta está disponible para cualquier edad, quienes pueden impedir la difusión de las imágenes, entre las cuales se incluyen:

Jóvenes menores de 18 años preocupados porque sus contenidos se hayan publicado o vayan a publicarse en Internet;

Padres o adultos de confianza en nombre de un joven;

Adultos preocupados por imágenes suyas tomadas cuando eran menores de 18 años.

“Meta no permite contenidos o comportamientos que exploten a los jóvenes, incluida la publicación de imágenes íntimas o actividades de sextorsión. Trabajamos para evitar estos contenidos, así como las interacciones inapropiadas entre los jóvenes y las cuentas sospechosas que intentan aprovecharse de ellos”, puntualiza el comunicado. Asimismo, Meta aseguró que trabajará en lo que implique para restringir que adultos sospechosos se conecten con adolescentes.

Con respecto a la red social de Instagram, la organización informó que presentaron nuevas funciones en la interfaz para dificultar la interacción de adolescentes con usuarios sospechosos. Si una cuenta activa alguna alarma, no podrá ver los perfiles y publicaciones de los jóvenes. En caso de conectarlo, se le enviará una notificación al adolescente para que revise y elimine posteriormente al seguidor.

Cuando alguien comente una publicación de un adolescente, lo etiquete o mencione en otra publicación o incluya su contenido en Reels Remixes o Guías, el adolescente recibirá una notificación para que revise su configuración de privacidad y tendrá la opción de impedir que otras personas interactúen con él.