¿No le llegan las notificaciones de WhatsApp? Así de fácil y rápido puede solucionar el problema en pocos pasos

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más utilizadas para la comunicación, gracias a su versatilidad y facilidad de uso. Todo está disponible con un solo clic, lo que evita que las personas deban recurrir a otras plataformas o métodos externos. En esta aplicación es posible enviar mensajes, notas de voz, realizar llamadas o videollamadas, participar en conversaciones grupales y acceder a múltiples funciones adicionales.

Su descarga puede realizarse desde la tienda de aplicaciones correspondiente al sistema operativo, ya sea iOS o Android. Una vez instalada, permite personalizar diversos aspectos según las necesidades y preferencias de cada usuario, una de sus principales características.

Entre estas opciones de personalización se encuentran las notificaciones, las cuales cumplen la función de avisar cuando se recibe un mensaje, una llamada o cualquier actividad reciente. Sin embargo, en ocasiones algunos usuarios experimentan fallas con el contador de notificaciones.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores . | Foto: 123RF

“El contador que aparece en el ícono de la aplicación WhatsApp del dispositivo se conoce como contador de notificaciones. Es una función que el fabricante del teléfono proporciona para informar acerca de la actividad reciente en WhatsApp, incluyendo mensajes no leídos y llamadas perdidas”, explica la aplicación en su Centro de Ayuda.

En caso de presentar inconvenientes con esta función, se recomienda en primer lugar verificar que las notificaciones estén activadas:

Ir a ‘Ajustes’ en el teléfono.

Seleccionar ‘Notificaciones’, buscar WhatsApp y confirmar que las notificaciones se encuentren activadas.

Esto permite que la aplicación envíe alertas cuando se reciben nuevos mensajes o llamadas.

Otra forma sencilla de actualizar el conteo de mensajes consiste en solicitar a otra persona que envíe un mensaje de WhatsApp. En muchos casos, esta acción reactiva automáticamente las notificaciones pendientes y actualiza el número de mensajes sin leer.

Si el problema persiste, puede restablecerse la configuración de notificaciones directamente desde la aplicación:

Abrir WhatsApp y presionar el ícono de más opciones.

Acceder a ‘Configuración’ > ‘Notificaciones’.

Tocar nuevamente el ícono de más opciones > ‘Restablecer notificaciones’ > ‘Restablecer’.

WhatsApp permite a los usuarios realizar ajustes de acuerdo a sus preferencias. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En caso de que el inconveniente continúe, una solución efectiva es reinstalar la aplicación:

Mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar ‘Desinstalar’.

Marcar la opción para conservar los datos de la aplicación y confirmar con ‘OK’.

Reinstalar WhatsApp desde la tienda oficial de aplicaciones.