Suscribirse

Tecnología

¿No le llegan las notificaciones de WhatsApp? Así de fácil y rápido puede solucionar el problema en pocos pasos

Algunas personas pueden experimentar inconvenientes al recibir las notificaciones, pero con unos sencillos ajustes es posible solucionarlo.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Tecnología
7 de octubre de 2025, 8:55 p. m.
WhatsApp permite controlar las notificaciones.
WhatsApp permite controlar las notificaciones. | Foto: Getty Images

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más utilizadas para la comunicación, gracias a su versatilidad y facilidad de uso. Todo está disponible con un solo clic, lo que evita que las personas deban recurrir a otras plataformas o métodos externos. En esta aplicación es posible enviar mensajes, notas de voz, realizar llamadas o videollamadas, participar en conversaciones grupales y acceder a múltiples funciones adicionales.

Su descarga puede realizarse desde la tienda de aplicaciones correspondiente al sistema operativo, ya sea iOS o Android. Una vez instalada, permite personalizar diversos aspectos según las necesidades y preferencias de cada usuario, una de sus principales características.

Entre estas opciones de personalización se encuentran las notificaciones, las cuales cumplen la función de avisar cuando se recibe un mensaje, una llamada o cualquier actividad reciente. Sin embargo, en ocasiones algunos usuarios experimentan fallas con el contador de notificaciones.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores .
WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea gratuita para smartphones y ordenadores . | Foto: 123RF

“El contador que aparece en el ícono de la aplicación WhatsApp del dispositivo se conoce como contador de notificaciones. Es una función que el fabricante del teléfono proporciona para informar acerca de la actividad reciente en WhatsApp, incluyendo mensajes no leídos y llamadas perdidas”, explica la aplicación en su Centro de Ayuda.

Contexto: Cómo borrar correctamente el caché del Apple Watch para recuperar su velocidad y mejorar el rendimiento al instante

En caso de presentar inconvenientes con esta función, se recomienda en primer lugar verificar que las notificaciones estén activadas:

  • Ir a ‘Ajustes’ en el teléfono.
  • Seleccionar ‘Notificaciones’, buscar WhatsApp y confirmar que las notificaciones se encuentren activadas.

Esto permite que la aplicación envíe alertas cuando se reciben nuevos mensajes o llamadas.

Otra forma sencilla de actualizar el conteo de mensajes consiste en solicitar a otra persona que envíe un mensaje de WhatsApp. En muchos casos, esta acción reactiva automáticamente las notificaciones pendientes y actualiza el número de mensajes sin leer.

Si el problema persiste, puede restablecerse la configuración de notificaciones directamente desde la aplicación:

  • Abrir WhatsApp y presionar el ícono de más opciones.
  • Acceder a ‘Configuración’ > ‘Notificaciones’.
  • Tocar nuevamente el ícono de más opciones > ‘Restablecer notificaciones’ > ‘Restablecer’.
Meta ha decidido romper un hito histórico al integrar publicidad y suscripciones en WhatsApp.
WhatsApp permite a los usuarios realizar ajustes de acuerdo a sus preferencias. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En caso de que el inconveniente continúe, una solución efectiva es reinstalar la aplicación:

  • Mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar ‘Desinstalar’.
  • Marcar la opción para conservar los datos de la aplicación y confirmar con ‘OK’.
  • Reinstalar WhatsApp desde la tienda oficial de aplicaciones.

Este proceso suele corregir errores internos o conflictos que impiden el funcionamiento adecuado del contador de notificaciones.

Contexto: ¿La señal wifi de su celular es pésima? No dude en hacer estos cambios inmediatamente para que el internet sea mucho más veloz

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El próximo 12 de octubre se implosionarán los puentes de Puente Aranda, donde confluyen cuatro importantes vías de la ciudad

2. Excomandante de las Fuerzas Militares rechazó señalamientos por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

3. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

4. Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

5. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Notificaciones whatsappRedes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.