Si recibe una gran cantidad de mensajes desconocidos en WhatsApp, esta es la opción que debe activar para evitarlos

No resulta una novedad lo que las aplicaciones de mensajería han logrado en términos de comunicación en los últimos años. Una de sus principales características, frente a otras redes sociales, es que permiten la interacción con los contactos a través de diversos formatos: mensajes escritos, notas de voz, llamadas, videollamadas, fotografías o videos, lo que genera una experiencia personalizada para cada usuario.

WhatsApp, por ejemplo, ofrece a su comunidad todas estas funcionalidades que facilitan la comunicación diaria tanto en el ámbito laboral como en el personal. De esta manera, incluso plataformas de correo electrónico pueden quedar relegadas a un segundo plano y ser utilizadas únicamente para comunicaciones más formales o estrictas.

La aplicación también ofrece opciones de personalización según las preferencias de cada usuario. Sin embargo, más allá de sus capacidades comunicativas, la plataforma se ha convertido en un espacio donde personas malintencionadas pueden aprovecharse para enviar mensajes no deseados.

WhatsApp cuenta con varias funciones de seguridad que los usuarios pueden activar o desactivar. | Foto: Getty Images

En muchos casos, los usuarios se enfrentan a la molesta situación de recibir, de un momento a otro, grandes cantidades de mensajes provenientes de números desconocidos, lo que no solo genera incomodidad, sino que también representa un riesgo en materia de seguridad.

Con el propósito de brindar mayor protección, Meta ha trabajado en los últimos años en el fortalecimiento de la privacidad dentro de WhatsApp, permitiendo que los usuarios decidan quién puede enviarles mensajes.

Una de las medidas implementadas es la opción de bloquear automáticamente grandes volúmenes de mensajes provenientes de cuentas desconocidas, lo que contribuye no solo a proteger los datos personales, sino también a optimizar el funcionamiento del dispositivo.

Según el Centro de Soporte de WhatsApp: “Si la opción ‘Bloquear mensajes de cuentas desconocidas’ está activada, la aplicación bloqueará estos mensajes cuando excedan cierta cantidad. Durante este período, los contactos podrán comunicarse con normalidad. El bloqueo se desactiva una vez que el número de mensajes vuelve a la normalidad”.

En caso de no tener activada esta función, el procedimiento para hacerlo consiste en ingresar a la aplicación, dirigirse a la sección ‘Ajustes’, seleccionar ‘Privacidad’ y allí habilitar la opción correspondiente.

El servicio de mensajería cuenta con cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes. | Foto: Getty Images

La herramienta fue diseñada para reducir el número de mensajes que llegan desde cuentas que no forman parte de la lista de contactos o que no han tenido interacción previa. Al activarla, la aplicación filtra automáticamente gran parte de estos mensajes y evita que aparezcan en la bandeja principal.

Es importante aclarar que esta función no bloquea absolutamente todos los mensajes de desconocidos, sino que actúa como una primera capa de protección para detectar e impedir la mayoría de intentos de contacto sospechosos.

La propia plataforma puede recomendar activar esta opción si detecta un incremento inusual de mensajes provenientes de cuentas desconocidas. Entre los principales beneficios que ofrece se encuentran: