OpenAI da paso importante y prepara su propia red social que competiría con TikTok: así se llamaría la nueva apuesta

La tecnología no se detiene en sus avances, que cada vez resultan más evidentes en un mundo donde gran parte de la vida de las personas está centrada en ella, especialmente en lo relacionado con actividades cotidianas como el entretenimiento.

Un ejemplo claro de ello son las redes sociales, que se han convertido en parte fundamental de la vida digital y cada día ganan mayor protagonismo. Estas plataformas se actualizan constantemente o dan paso a nuevas opciones que buscan atraer a los usuarios con un catálogo amplio y variado, capaz de ajustarse a diferentes necesidades y gustos.

En este panorama destacan compañías que se han posicionado como referentes en el sector tecnológico. Una de ellas es OpenAI, reconocida a nivel mundial por su enfoque en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

OpenAI prepara el lanzamiento de Sora 2, su app de videos con IA al estilo TikTok. | Foto: Getty Images

Una de sus creaciones más populares es ChatGPT, el famoso chatbot utilizado por millones de personas para resolver consultas, generar textos y realizar múltiples tareas. Sin embargo, la compañía no se ha limitado únicamente a este producto, sino que ha trabajado en innovaciones que abarcan otros campos y formatos.

Recientemente, se conoció que OpenAI pretende impulsar su modelo de generación de videos, conocido como Sora, mediante una aplicación independiente que ofrecería una experiencia de navegación muy similar a la de TikTok, con el objetivo de descubrir y explorar nuevo contenido.

Según informó la revista Wired, esta iniciativa marcaría el intento de la empresa por dar un salto hacia el terreno de las aplicaciones sociales, pero con una propuesta basada exclusivamente en videos generados con inteligencia artificial, en este caso con el modelo Sora 2.

La aplicación permitiría a los usuarios visualizar videos creados por IA de hasta diez segundos de duración, presentados en un ‘feed’ vertical que se recorrería con el sistema de scroll, tal como ocurre en TikTok. Además, incorporaría un algoritmo de recomendaciones que mostraría contenido en una sección similar a “Para ti”, lo que facilitaría descubrir nuevos clips personalizados.

Sora 2: así es la app con la que OpenAI quiere revolucionar los videos cortos | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los usuarios también tendrían la posibilidad de interactuar con el contenido: dar “me gusta”, dejar comentarios o incluso usar los videos para crear remix. Sin embargo, a diferencia de otras plataformas sociales, no estaría habilitada la opción de cargar imágenes o videos desde el propio teléfono.

De acuerdo con lo señalado por The Wall Street Journal, el lanzamiento de Sora 2 podría darse en los próximos días, según fuentes cercanas al proyecto. Un aspecto clave será el manejo de los derechos de autor, ya que para que cierto material no sea incluido en la plataforma, los titulares deberán solicitar de manera expresa a OpenAI que lo excluya del catálogo de contenidos disponibles.