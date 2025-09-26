ChatGPT Pulse: así funciona la nueva apuesta de OpenAI que ‘promete’ mantener a sus usuarios informados cada día

OpenAI ha presentado ChatGPT Pulse, una nueva experiencia de resúmenes personalizados que, cada mañana, ofrece de manera proactiva la información más relevante para cada usuario en forma de tarjetas temáticas basadas en sus intereses, extraídos de chats o aplicaciones conectadas.

La compañía liderada por Sam Altman busca ir un paso más allá: no solo responder a las solicitudes de los usuarios a través de su asistente, sino también anticiparse a sus necesidades, entregando contenidos útiles y de interés cada día.

En esta vista previa, ChatGPT Pulse se presenta como un conjunto de tarjetas visuales dinámicas que los usuarios pueden explorar rápidamente desde su smartphone para mantenerse informados con actualizaciones personalizadas.

Se nutre de chats, comentarios y aplicaciones conectadas (como calendario y correo). | Foto: 123RF

Según explicó OpenAI en un comunicado, para elaborar estas tarjetas el asistente analiza de forma proactiva los chats, comentarios y aplicaciones conectadas (como el calendario o el correo electrónico), con el fin de ofrecer contexto adicional y generar sugerencias más relevantes.

Por ejemplo, al estar vinculado con un calendario, ChatGPT puede crear una agenda de reunión, recordar la compra de un regalo de cumpleaños o recomendar restaurantes para un próximo viaje, todo de manera automática.

Cada noche, el asistente sintetiza la información de la memoria de la aplicación y de las herramientas vinculadas para identificar lo más relevante, y al día siguiente lo presenta en tarjetas dinámicas que pueden explorarse de forma rápida o abrirse para obtener más detalles.

Los usuarios también pueden seleccionar sus temas de interés, marcando qué es útil y qué no dentro de sus conversaciones o aplicaciones. Además, las tarjetas de Pulse pasan por controles de seguridad para evitar mostrar contenido dañino.

Cada actualización dura solo un día, salvo que se guarde en el historial. | Foto: NurPhoto via Getty Images

De igual forma, es posible pedir al asistente que investigue cuestiones concretas para futuras tarjetas, como un resumen de eventos locales los viernes, consejos para aprender una nueva habilidad o noticias deportivas. “Con el tiempo, tus sugerencias harán que Pulse sea más personal y útil”, señaló la compañía.

Cabe destacar que cada actualización estará disponible solo durante el día en que se presenta, a menos que se guarde como un chat o se genere una pregunta de seguimiento, lo que la añadirá al historial de conversaciones. Así, los usuarios podrán conservar aquellas que deseen revisar más adelante.

Por ahora, ChatGPT Pulse se encuentra en fase de vista previa y está disponible exclusivamente para usuarios suscritos a la versión Pro en dispositivos móviles, con el objetivo de seguir mejorando sus capacidades antes de un lanzamiento más amplio a los usuarios de ChatGPT Plus.